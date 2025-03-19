聯通減資本開支 擴算力投入

擬建10個智算中心 期內，營業收入3,895.89億元，按年提升4.56%。EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為994.2億元，佔服務收入28.7%；資本開支613.7億元，按年下降17%，但算力投資增加19%。

陳忠岳稱，聯通今年資本開支預算約550億元，其中算力投資按年再加28%，並會為AI作特別預算安排，不計算在內。集團將在AI基礎設施、數據收集、大模型、智能體及AI安全5大方面發力。

針對AI基礎設施，他指，將從3個方向發展，一是互聯網數據中心（IDC）向人工智能互聯網數據中心（AIDC）升級，建設10個國家級的智算數據中心；二是提升聯通雲算力規模，加快形成訓推協同的布局，在環京、環滬和大灣區建設超級智算節點；三是以「新八縱八橫骨幹網」連接算力資源，以形成超大規模智算集群。

陳忠岳強調，集團有資源、有能力及有營運經驗，會以「國家隊」的擔當，進一步發揮好主力軍作用。另外，集團具數據採集、標注、治理和服務能力，下一步將集合各行業的高質量數據集，實現數據規模流通，從而支持AI發展。

在大模型方面，陳忠岳指，會推動具身智能、人形機械人融合發展。

去年派息比率60% 聯通宣派末期息每股0.1562元，計及中期息派息比率升5個百分點至60%，以周二收市價與人民幣匯率計算，往績股息回報率為4.52厘。