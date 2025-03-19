聯通減資本開支 擴算力投入
內地電訊商中國聯通(00762)去年多賺10.07%至206.13億元（人民幣‧下同）。董事長陳忠岳表示，新一波人工智能（AI）浪潮對集團發展「機會顯著，影響深遠」，也是集團從通訊營運公司向科技服務公司轉型的重要動力，集團必須擁抱AI，相信今年營收、利潤及淨資產收益率「有力增長」。
擬建10個智算中心
期內，營業收入3,895.89億元，按年提升4.56%。EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為994.2億元，佔服務收入28.7%；資本開支613.7億元，按年下降17%，但算力投資增加19%。
陳忠岳稱，聯通今年資本開支預算約550億元，其中算力投資按年再加28%，並會為AI作特別預算安排，不計算在內。集團將在AI基礎設施、數據收集、大模型、智能體及AI安全5大方面發力。
針對AI基礎設施，他指，將從3個方向發展，一是互聯網數據中心（IDC）向人工智能互聯網數據中心（AIDC）升級，建設10個國家級的智算數據中心；二是提升聯通雲算力規模，加快形成訓推協同的布局，在環京、環滬和大灣區建設超級智算節點；三是以「新八縱八橫骨幹網」連接算力資源，以形成超大規模智算集群。
陳忠岳強調，集團有資源、有能力及有營運經驗，會以「國家隊」的擔當，進一步發揮好主力軍作用。另外，集團具數據採集、標注、治理和服務能力，下一步將集合各行業的高質量數據集，實現數據規模流通，從而支持AI發展。
在大模型方面，陳忠岳指，會推動具身智能、人形機械人融合發展。
去年派息比率60%
聯通宣派末期息每股0.1562元，計及中期息派息比率升5個百分點至60%，以周二收市價與人民幣匯率計算，往績股息回報率為4.52厘。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：