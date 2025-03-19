推人形機械人 越疆炒高27%
事緣越疆機械人昨推出全球首款，同時具備靈巧操作和直膝行走的全尺寸具身智能人形機械人產品──Dobot Atom，預售價19.9萬元人民幣起，隨着商業化進程提速，量產時代或將提前到來。
另一方面，內媒引述美的副總裁兼首席技術官衛昶指，公司已成立人形機械人創新中心，樣機進入內部試用階段，目標是開發短期落地產品並布局中長期技術與產品發展。
英媒則引述阿里巴巴(09988)行政總裁吳泳銘稱，主張在公司現有業務中全面實現「AI化」，所有部門已被告知今年績效將通過如何利用AI促進增長來評估，包括淘寶和天貓在內的核心電商部門被鼓勵採用更多AI技術，各團隊正與通義千問的工程師密切合作，共同開發能提高效率和用戶體驗的功能。
金蝶瞓身AI 有信心扭虧
此外，雲端軟件公司金蝶國際(00268)主席兼首席執行官徐少春表示，金蝶向雲端轉型已成功，下一目標是AI轉型；總裁章勇更稱，AI對SaaS（軟件即服務）的影響深遠，今年是「AI和SaaS的黃金10年」，也是AI落地場景化的元年，集團會「All in AI」。
首席財務官林波指，有信心今年能扭虧，目標全年人均產值達60萬元人民幣以上。另外，集團視中東為海外發展的練兵場，上月在卡塔爾成立公司，未來將在杜拜成立公司，作為中東地區的發展部署。
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