小米收入純利雙破頂

創新業務虧損減逾半 隨着電動車業務的生產漸入佳境，小米上季包括智能電動汽車等創新業務經調整虧損降至7億元，較前一季的15億元大減逾一半。董事長雷軍更預告，今年汽車交付目標由30萬輛提高到35萬輛。

小米的SU7系列電動車於去年4月開始交付，2024全年交付數目達13.68萬輛。雷軍於集團業績放榜前亦透露，截至目前，累計交付量已經突破20萬輛（連同去年的13.68萬交付量）。他表示，小米汽車正全力提升產能，並已取得一定進展。業績公告顯示，包括智能電動汽車等創新業務上季毛利率已升至20.4%，按季提高3.3個百分點；與集團的本業「手機及AIoT（人工智能物聯網）」毛利率20.6%不相伯仲。

由此可見，集團的汽車業務已在規模效應的推動下，愈來愈接近盈利。創新業務上季共錄得收入166.61億元，該業務全年累計收入為267.03億元。總裁盧偉冰表示，目前小米汽車的每月新增訂單量仍在不斷增加，「這在行業內目前是非常罕見的」，由於訂單積壓，交付壓力也非常大。

手機全球市佔穩居前三 至於智能手機業務方面，小米上季手機收入按年增長16%，達到513.1億元，主要是由於出貨量及產品平均價格（ASP）雙雙提升。上季智能手機ASP按年增加10.14%，達到1,202.4元，其中主要是海外ASP增加，中國內地ASP則有所下跌；季內出貨量為4,270萬部，按年升5.43%。

集團又引述市場調研機構Canalys數據稱，上季度小米全球智能手機市佔率為13%，連續18個季度排名穩居前三；其中，內地手機市場份額按年提升3個百分點，達到15.8%；連續4個季度實現市佔率上升。

加大研發 走向超高端 另一業務亮點是物聯網（IoT）與生活消費產品，受惠內地消費補貼政策，使該業務收入按年大增51.7%至308.67億元。在包括「以舊換新」政策補貼下，小米上季智能大家電收入按年大幅增長1.05倍，智能電視收入也增長38.6%。

展望未來，盧偉冰重申小米品牌在高端化方面的成果，並指未來會繼續堅持由「高端」走向「超高端」，並謂「小米將成為全球新一代硬核科技的引領者，是我們新10年的奮鬥目標，明確了公司長期努力的方向。」小米去年研發支出達到240.5億元，預計今年研發投入將會達到300億元，意味2021至2025年的5年內，累計研發投入預計會超過1,000億元。

小米股價持續攀升 小米上季業績摘要