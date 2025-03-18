赤柱ONE STANLEY洋房逾2.6億售 刷新4項紀錄

建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY剛錄得28號洋房以逾2.6億元成交，呎價48,854元，創項目成交價及呎價新高，當中成交價更榮登2025年全港一手住宅新高，而呎價則成為本年港島南區新高。

成交價今年一手最高 建灝地產集團首席行政總裁及主席羅建一表示，集團旗下已屆現樓、位處赤柱的豪宅項目ONE STANLEY，交投理想。2025年至今僅兩個多月，已錄得6宗成交，當中包括最新錄得28號洋房成交，今年首季至今吸金總額直撲4.8億元，銷情理想，而且更刷4項新紀錄，除成交價及呎價錄項目雙破頂外，更成為本年全港一手住宅的最高成交價，呎價亦為本年港島南區一手住宅的呎價新高。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣則指，是次成交的28號洋房，為全項目面積第三大之戶型，洋房屬五房五套間隔，面積廣達5,329方呎，外連2,623方呎特大前後花園連私人泳池，以及面積1,220方呎天台等戶外空間，連同上述成交，項目至今已沽出5幢洋房，顯示市場對高端住宅的需求持續強勁，ONE STANLEY更受到買家的高度認可。

ONE STANLEY共設有32幢洋房，實用面積介乎逾2,700至7,000方呎，戶型多元化，除28號洋房逾5,300方呎之間隔外，項目提供另外兩款面積更大之洋房，分別為逾6,700方呎及逾7,000方呎，而實用面積最大之獨立洋房，擁逾9,700方呎的私人花園及專屬天台，充分展現超級豪宅特有之優越地利及景觀。

項目累沽20伙套17億 鄭智荣續指，項目推出至今售出20伙，總成交金額逾17億元。近期有報告指出，香港豪宅樓價（以單位呎價計）已連續18年保持全球第二高，反映香港豪宅稀缺，別具長線投資潛力，而近日香港豪宅市場活躍，ONE STANLEY提供市場少有的臨海洋房，項目參觀人數不斷上升，估計主要因為近日市場預期中東及歐洲的戰爭將會降溫，有助壓抑能源價格和通脹，同時多個國家的央行亦繼續進行減息，美國政府亦希望美國可以進一步減息，市場預期美國和香港今年尚有減息空間，對香港豪宅市場均可帶來正面影響。

值得留意，香港稅務制度簡單、國際金融中心地位不變，而且更持續吸引海外富豪在港投資以及設立家族辦公室，因此市場氣氛向好料將有助加快香港、內地和海外富豪加快入市購買香港豪宅。

背山面海 鄰近名校 事實上，優質的海景物業在市場上始終買少見少及具備強大的吸引力，加上港島南區豪宅供應有限，而赤柱ONE STANLEY背山面海，毗鄰有多間著名學府、名人會所和美麗沙灘，都是香港、內地和海外富豪購買居所的不二之選，預期不論本港及海外之富豪買家對本港超級豪宅的興趣不減，集團將計劃續以「賣一間、加一間」的銷售策略，推出項目其他的海景大宅招標。

ONE STANLEY洋房成交個案