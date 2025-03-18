新盤概況：Jessville沽4伙套逾億
新盤市場氣氛保持活躍，昨單日錄得逾20宗成交，薄扶林道128號Jessville透過招標連沽4伙，套現逾1.1億元。該批單位成交價介乎2,485.14萬至3,291.3萬元，售價最高為9樓A室，實用面積1,431方呎，採三房連書房及儲物室間隔，連兩個車位及附連家具售出，呎價23,000元。該盤自去年初發售至今，累沽約24伙，總成交金額逾7.5億元。
帝灣居12個單位招標
餘貨盤重啟軟銷攻勢，華業（控股）的屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，由2020年至今累沽9伙，套現逾1.4億元。項目最新委託中原地產代理及招標推售12伙分層戶。華業（控股）董事周統育表示，頂層戶最高成交呎價達18,898元。該盤已屆現樓，正推售單位實用面積由887至1,329方呎，戶型涵蓋兩房至三房戶。
西沙二期商場第四季試業
新鴻基地產(00016)的西貢十四鄉西沙綜合發展項目第二期商場，最新公布將會配合同系住宅項目SIERRA SEA入伙階段，預計今年第四季陸續試業。新地代理租務部總經理周淑雯指出，第二期商場總樓面面積約5.6萬方呎，預計有約40間租戶，包括大型超級市場、幼稚園、醫務中心、零售及食肆等。第一期商場提供約80間商戶，目前出租率約九成，開幕至今吸引約50萬人次到訪。
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