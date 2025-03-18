新盤概況：Jessville沽4伙套逾億

新盤市場氣氛保持活躍，昨單日錄得逾20宗成交，薄扶林道128號Jessville透過招標連沽4伙，套現逾1.1億元。該批單位成交價介乎2,485.14萬至3,291.3萬元，售價最高為9樓A室，實用面積1,431方呎，採三房連書房及儲物室間隔，連兩個車位及附連家具售出，呎價23,000元。該盤自去年初發售至今，累沽約24伙，總成交金額逾7.5億元。

帝灣居12個單位招標

餘貨盤重啟軟銷攻勢，華業（控股）的屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，由2020年至今累沽9伙，套現逾1.4億元。項目最新委託中原地產代理及招標推售12伙分層戶。華業（控股）董事周統育表示，頂層戶最高成交呎價達18,898元。該盤已屆現樓，正推售單位實用面積由887至1,329方呎，戶型涵蓋兩房至三房戶。