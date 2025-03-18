產經

新盤概況：Jessville沽4伙套逾億

周淑雯稱，西沙第二期商場開幕後，將完善區內配套。 周淑雯稱，西沙第二期商場開幕後，將完善區內配套。
周淑雯稱，西沙第二期商場開幕後，將完善區內配套。
新盤市場氣氛保持活躍，昨單日錄得逾20宗成交，薄扶林道128號Jessville透過招標連沽4伙，套現逾1.1億元。該批單位成交價介乎2,485.14萬至3,291.3萬元，售價最高為9樓A室，實用面積1,431方呎，採三房連書房及儲物室間隔，連兩個車位及附連家具售出，呎價23,000元。該盤自去年初發售至今，累沽約24伙，總成交金額逾7.5億元。
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，昨日售出3伙，共涉逾3,541萬元。包括A1座26樓D室，為實用面積624方呎三房戶，呎價約26,407元。恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目，最新錄得兩宗成交，共涉逾923萬元。當中第2期必嘉坊‧迎匯以388.18萬元沽出連平台特色戶，為5樓L室開放式單位，實用面積192方呎，呎價約20,218元。
帝灣居12個單位招標
餘貨盤重啟軟銷攻勢，華業（控股）的屯門嘉和里山路2號項目帝灣居，由2020年至今累沽9伙，套現逾1.4億元。項目最新委託中原地產代理及招標推售12伙分層戶。華業（控股）董事周統育表示，頂層戶最高成交呎價達18,898元。該盤已屆現樓，正推售單位實用面積由887至1,329方呎，戶型涵蓋兩房至三房戶。
西沙二期商場第四季試業
新鴻基地產(00016)的西貢十四鄉西沙綜合發展項目第二期商場，最新公布將會配合同系住宅項目SIERRA SEA入伙階段，預計今年第四季陸續試業。新地代理租務部總經理周淑雯指出，第二期商場總樓面面積約5.6萬方呎，預計有約40間租戶，包括大型超級市場、幼稚園、醫務中心、零售及食肆等。第一期商場提供約80間商戶，目前出租率約九成，開幕至今吸引約50萬人次到訪。
此外，一手市場昨日錄至少3宗終止交易個案，來自新世界發展(00017)的沙田大圍站上蓋柏傲莊III、長實集團(01113)紅磡維港‧星岸，以及屯門掃管笏緹岸第1期。
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