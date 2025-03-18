二手市況：尚柏一房短炒5個月獲利

二手交投稍見起色，業主加快沽貨離場，元朗上月至今已錄至少7宗短炒獲利個案，尚柏一房單位，剛以280萬元轉手，原業主持貨約5個月，帳面獲利9萬元離場。

北區馬鞍山月內交投倍增 中原王勤學表示，去年開售的尚柏，2月起連錄約3宗帳面升值轉讓，最新成交為中層K室，實用面積約301方呎，每方呎約9,302元，上址於去年10月以約271萬元一手買入，帳面升值約3.3%。

部分地區二手交投上升。該行麥偉成指，粉嶺及上水等北區二手屋苑，3月暫錄約44宗買賣，較上月同期多約一倍，粉嶺牽晴間10座中層H室，實用面積約386方呎，兩房間隔，議價8萬元後，以430萬元易手，呎價約11,140元，約6年帳面蝕108萬元，貶值約20%。

馬鞍山本月錄約61宗二手買賣，按月增約1.3倍。世紀21奇豐胡佩碧稱，聽濤雅苑1座低層B室三房戶，實用面積約1,025方呎，放盤約兩個月，累減55萬元，以975萬元成交，呎價約9,512元。原業主持貨近7年，帳面虧蝕85萬元。

市區上車盤都要蝕賣才有承接。美聯徐廣森表示，九龍灣德福花園A座中層11室兩房戶，外區客睇樓一次，以550萬元購入，呎價約10,223元，約4年帳蝕約150萬元，貶值約21.4%。

特色戶樓價跌幅更顯著。消息稱，屯門御海灣II連天台戶，2017年購入價逾2,086萬元，市傳以1,200萬元轉售，呎價約1.77萬元，約8年帳面跌價逾880萬元或約42.5%。

富士高地產麥榮富指，元朗錦綉花園G段2街單號屋，連約928方呎花園，僅以720萬元轉售，呎價約8,791元，重回2013年價位，洋房約7年帳面貶值約30.7%。