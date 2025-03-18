國金2期單位租值減3％

本港經濟持續低迷，甲級寫字樓租金低位徘徊，2025至2026年財政年度中環國際金融中心2期的部分單位租值，仍有介乎約3至7%的年度跌幅，不過，該商廈1期的單位租值則按年未有變化。

據最新公布的應課差餉租值，其中，國際金融中心2期39樓，本年度及上年度兩個年度的租值，都維持約3,520.8萬元，惟下年度下跌約7%至約3,282萬元。不過，該項目1期單位租值未有下跌。如該期的30樓部分單位，最新年租值約1,935.6萬元，與本年度相同。

不過，其他甲級商廈租金仍有下調壓力。中區皇后大道中九號33樓租值，由本年度的約1,069.2萬元，下跌至最新年度的約962.4萬元，跌幅約一成。至於金鐘海富中心1座8樓部分單位，下年度租值由334.8萬元，下滑至約301.2萬元，跌幅高達一成。

金鐘商廈呎租$45 九龍東商貿區甲級寫字樓租值向下，九龍灣宏天廣場15樓部分單位，最新租值約103.2萬元，較本年度減少約12萬元，跌幅約10%。

此外，金鐘區商廈現時呎租維持40多元水平，其中，東昌大廈一個面積約4,394方呎的商廈單位，剛以近19.8萬元獲承租，呎租約45元。