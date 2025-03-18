納米盤需求旺 嵐山租值增一成

迷你及納米單位具租賃需求，不少樓盤2025至2026年財政年度應課差餉租值顯著攀升，部分新界項目升幅更達「雙位數」，跑贏大市。

差餉物業估價署資料顯示，大埔嵐山一個實用面積約196方呎的單位，新年度租值為8.28萬元，較本年度逾7.52萬元，按年大增約一成。

AVA 128柏匯升9% 近期接連有單位大幅貶值轉售的屯門掃管笏緹岸，租值反而有理想升幅，項目一個實用面積約224方呎單位，租值由本年度的7.2萬元，上升約一成至下年度的7.92萬元。

部分港島區單幢樓租值有不俗增長，西營盤AVA 128一個約227方呎迷你戶，新年度租值逾14.29萬元，相比本年度逾13.11萬元，增幅約9%。

至於筲箕灣柏匯一個實用面積約209方呎單位，本年度租值為11.52萬元，按年顯著上升約9%，增加至下年度逾12.55萬元。

其他提供納米及迷你單位的樓盤，下年度租值普遍錄得升幅，包括西營盤瑧蓺、屯門菁雋、長沙灣曉悅，以及同區曉盈等，單位租值按年升幅約6.1至8.1%不等。