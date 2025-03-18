馬化騰南區大宅租值冠全港

長和系創始人李嘉誠的南區深水灣道79號大屋，最新租值927.6萬元，按年漲約2.7%。旗下同區壽山村道22A至22C號，租值按年漲約3.2%至1,948.2萬元。

另外，絲寶集團梁亮勝的南區淺水灣道89號，過往曾經是租值最大的洋房，下一個財政年度租值為1,169.4萬元，連跌兩年後回穩，按年不變。