馬化騰南區大宅租值冠全港
富豪持有的超級豪宅租值上漲，騰訊控股(00700)主席馬化騰的南區大浪灣道13號大宅，下一個財政年度租值報1,317萬元，於兩個年度不變後回升，按年升約2.8%，料繼續為香港租值最大的單一洋房。
長和系創始人李嘉誠的南區深水灣道79號大屋，最新租值927.6萬元，按年漲約2.7%。旗下同區壽山村道22A至22C號，租值按年漲約3.2%至1,948.2萬元。
山頂白加道洋房連揚兩年
恒基地產(00012)李兆基家族位於山頂白加道35號洋房項目，下年度租值按年升約2.8%至2,560.8萬元，已連升兩年。其中，1號屋最新租值報888萬元，按年升約2.8%。其餘2號及3號屋，租值840萬元及792萬元，按年分別上升約2.9%及約3.1%。相反，停車場部分為40.8萬元，按年下跌約3.4%。
另外，絲寶集團梁亮勝的南區淺水灣道89號，過往曾經是租值最大的洋房，下一個財政年度租值為1,169.4萬元，連跌兩年後回穩，按年不變。
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