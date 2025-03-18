銅鑼灣舖租值 漲幅高達64%

景隆街高見42萬 連升兩年 疫後全面通關兩年，旅客帶動本港整體零售市場氣氛向好，核心區個別舖位租值爆升。據最新公布的2025至2026財政年度應課差餉租值資料，銅鑼灣有地舖租值大幅飆升逾六成；不過，受累內地人消費模式轉變，尖沙咀區舖位租值仍然下挫，個別跌幅仍高達20%。

差餉物業估價署的下年度應課差餉租值資料顯示，港島核心購物區銅鑼灣的舖位租值走勢明顯較理想；其中，曾經為全港舖位呎租最高的景隆街，重拾升軌，該街道的2號地下A1號舖，於2025至2026年度的最新租值約42.6萬元，較本年度顯著上升約16.68萬元，漲幅高達64.4%，已連升兩個年度，該舖高峰期租值曾高達128.4萬元。毗鄰的B號舖，最新租值由本年度約42.6萬元，漲至約66萬元，按年上升約54.9%，該舖高峰期舖值曾達約260.4萬元。

同區羅素街59號麗園大廈地下B5號舖，下財年租值上升至552萬元，按年勁漲約186萬元，升幅約50.8%。

至於同廈地下B6號舖，最新租值約193.2萬元，較本年度上升約44.4萬元，漲幅約29.8%。羅素街18號地下的年租值回升至約324萬元，按年升幅約20%；該批舖位租值雖明顯向上，惟個別仍未高於2022至2023年度的租值。

尖沙咀舖位回落20% 另一方面，內地旅客增加帶動旺角區舖市，區內山東街中僑商業大廈地下6號及7號舖，本年度租值同約176.4萬元，漲至下年度的約265.2萬元，升幅約50.3%。

不過，向來是旅客重點購物區尖沙咀，區內舖位租值差強人意。區內廣東道2A號的1881 HERITAGE地下G01號及2樓201號舖的租值，由本年度約1,812萬元，下滑至下年度的約1,560萬元，顯著下跌約13.9%，該舖租值曾高達約8,460萬元，現時累積下跌逾八成。至於同區廣東道118號海威商業中心地舖，租值由本年度約384萬元，下滑至最新約306萬元，跌幅約20.3%。

專家：銅鑼灣跌過龍 鄰近內地的上水舖位受累港人北上消費，部分舖位租值下挫達一成。其中，龍琛路76號地下，下年度租值約114萬元，較本年度約127.2萬元，下跌約13.2萬元，挫幅約10.4%，並已連挫5個年度。元朗青山公路元朗段73號地下，最新租值約134.4萬元，較本年度下挫約9.7%。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，兩年多前疫情期間，銅鑼灣舖位租金「跌過龍」，通關後自然顯著回升，尤其景隆街以一般內地個人遊旅客為主，所以租金升幅較好。至於廣東道一帶原有不少售賣不少高檔奢侈品的商舖，現時零售市場消費力下降，舖位租值由高位回落。

部分舖位2025至2026年度應課差餉估值