簡訊一覽
●中國南方航空(01055)2月客運運力投入按年跌0.86%，其中國內按年跌6.09%，地區和國際分別按年升0.03%及17.92%；旅客周轉量按年升0.47%；客座率86.74%，按年升1.14個百分點。另2月貨郵載運率為47.17%，按年升5.8個百分點。
●中化化肥(00297)於上周二被Nutrien Ltd.減持2,961.6萬股，每股均價1.0567元。翻查資料，Nutrien自去年10月開始減持中化化肥股權，由當時的22.01%，降至最新披露僅10.72%。
●華潤電力(00836)2月附屬電廠售電量按年增9.6%，其中風電場升6.7%，太陽能發電站升51.8%；首兩個月附屬電廠累計售電量按年增1.4%，其中風電場累計升10.5%，太陽能發電站累計升48.4%。
●親親食品(01583)去年賺2,113萬元（人民幣‧下同），較2023年虧損200.2萬元由虧轉盈；末期息每股0.02元。
●北京京客隆(00814)預期，去年淨虧損約1.55億至1.65億元（人民幣‧下同），相較2023年淨虧損7,567.51萬元有所擴大。
●盛業控股(06069)去年賺3.8億元（人民幣‧下同），按年升41.72%；每股派息34.7分。
●永泰地產(00369)預期去年蝕約26億元，較2023年度蝕8.9億元有所擴大，主要是期內錄減值撥備總額料約27億元。
●興利（香港）控股(00396)料去年賺約1,530萬元，較2023年度蝕約1,150萬元由虧轉盈。
●瑞港建設(06816)預期去年將錄得稅前虧損不少於9,800萬元，較2023年錄得的稅前虧損1.68億元有所收窄。
●中電光谷(00798)料去年賺約8,500萬至1.15億元（人民幣‧下同），較2023年度賺約5.26億元有所減少。
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