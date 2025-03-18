星出口增7.6%遜預期

新加坡企業發展局（ESG）數據顯示，2月當地非石油的國內出口按年增長7.6%，差過市場預期的增長8.7%，1月則下跌2.1%；按月升2.6%，略勝預期；若撇除農曆新年影響，首兩月數字按年增長2.3%。

期內，對美國、台灣、歐盟等地出口都有所增長，但對內地、香港及印尼出口下跌。依產品類別區分，2月電子產品出口額維持增長，按年增幅達6.9%，延續1月按年增9.5%的強勁表現。其中以磁碟媒體產品與個人電腦的升幅最大，分別勁增40.6%、28.5%，積體電路也增加6.9%。

2月當地非電子產品出口額由降轉升，按年增7.8%，而1月為按年減4.8%。其中，因美國關稅政策的不確定性帶動避險需求，非貨幣黃金按年激增106.9%，其次是其他特殊化學品和測量儀器分別急升37.5%及23.1%。

依出口國別區分，2月新加坡對台灣的出口增長幅度最大，增幅達77.9%；對美國出口亦強勁增長21.5%。至於對中國出口則減27.4%，乃各主要出口市場中跌幅最深。

新西蘭服務業重陷收縮 其他亞洲市場方面，新西蘭銀行（BNZ）公布，當地2月BNZ服務業表現指數按月跌1.3點，至49.1，重陷收縮區間（去年3月至12月均處收縮區間）。

泰國方面，博彩合法化有新進展，負責監督綜合娛樂場項目的特別委員會宣布，擬於曼谷、清邁、布吉及春武里開設首批共4個賭場，賭場項目涉及投資額達5,000億泰銖（約1,160億港元），預計每年將吸引至少5,000萬遊客到訪，創造至少4萬個就業機會。