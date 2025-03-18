歐央行憂關稅衝擊較疫情嚴峻

美國總統特朗普關稅政策備受盟友詬病，反對聲音一直未停。歐洲央行管理委員會委員兼法國央行行長德加洛最新評論指，特朗普推行的關稅措施對環球經濟帶來的不確定性「較新冠疫情時更嚴峻」，令人擔心為禍比瘟疫更甚！

對於美國政府將加密貨幣納入儲備及鼓勵非銀行金融，德加洛直言，是「正在為未來的動盪埋下種子」，而「美國可能因疏忽而犯下錯誤。」他更直斥，過往的金融危機往往源於美國，然後蔓延至世界其他地區。

相反，他認為，歐元區不存在銀行業危機的風險，在監管上有保障，故歐元應該在國際上扮演更重要的角色，而歐洲需要「建立一個強大的儲蓄和投資聯盟，能夠吸引國際投資者使用歐元」，以及吸引外資。他對歐元區經濟前景保持平穩有信心，因為通脹料將保持下行勢頭，趨向於2%的政策目標水平。

另外，歐洲多國亦逐漸自強起來。法國總理貝魯表示，不支持把退休年齡由2023年所訂的64歲重新降回62歲的建議。他又稱，如果工會與商界無法就改革達成共識，將會一如2023年般，由政府決斷地作出改革。

瑞銀CEO年薪1.3億冠歐同業 不過，歐洲人高薪，或令境外投資者卻步。據報瑞銀集團（UBS）行政總裁安思杰去年薪酬略高於1,500萬瑞郎（約1.33億港元），較2023年回朝後的9個月薪酬增加4.2%，他於2023年已成為薪酬最豐厚的歐洲銀行CEO。

另方面，英國最大的地產放盤平台Rightmove公布樓價報告指出，3月平均樓盤叫價上漲1.1%或3,876英鎊。惟報告認為再顯著上升空間有限，原因是目前放盤量創新高，相信與4月1日起英國加買樓印花稅有關，放盤業主都趕在新稅生效前出貨。