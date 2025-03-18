瑞銀偏好黃金 上望3200美元

現貨黃金價格上周突破每安士3,000美元大關，創下歷史新高。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室表示，隨着地緣政治風險上升，將金價目標進一步上調至3,200美元，並重申對黃金的偏好，強調將在回調時建立新的好倉。現貨金價昨日整固，企在2,986美元水平。

隨着金價達到該行長期持有的3,000美元目標，後續能否上漲成主要關注點。該行認為在政策風險和貿易衝突加劇的情況下，將繼續刺激避險需求。該行相信，黃金交易所買賣基金（ETF）資金重新流入是推動金價下一輪上漲的必要條件，另邊廂，央行購買對於市場的結構性支撐也十分重要。

該行又指，市場短期內已進入技術性超買區域，但認為投資者普遍情緒仍是對美國股市保持謹慎，並對黃金保持信心。如果美國總統特朗普放棄貿易政策，將削弱防禦性買盤，下行技術支撐位每安士2,850美元。

另黃金相關ETF持倉量回升，反映投資者對黃金需求正增強，央行持續購黃金亦帶來重要支持。

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁兼首席投資官岡拉克近日亦表示，黃金的牛市仍在繼續，更大膽預測，黃金價格將達到4,000美元，又料美國今年出現經濟衰退的可能性為60%。

高盛削原油需求預測 油價方面，鑑於關稅戰可能進一步升級，削弱美國經濟增長前景，且石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）增產可能延長，投行高盛將12月布蘭特原油預測下調5美元至每桶71美元，預計紐約期油在每桶67美元；布油將於65至80美元之間波動，明年平均價格預計為68美元。另外，該行將今年全球原油需求增長預測下調18%，由此前預計的每日110萬桶，降至90萬桶。