巴菲特完成增持5大商社 日股漲近1%

「股神」巴菲特坐言起行，於上月預告會再加倉他的日本愛股，3周後便完成交易。日本財務省的文件顯示，巴菲特的投資旗艦巴郡增持5大商社各約1%。受股神「加持」，日經平均指數昨升343點或0.9%，收報37,396點。

其中，巴郡於三井物產持股比例從8.09%增至9.82%，於三菱商事的持股比例升1.36個百分點至9.67%，於住友商事的持股比例升1.06個百分點至9.29%，於伊藤忠商事的持股比例升1.06個百分點至8.53%，另於丸紅的持股比例亦升一個百分點至9.3%。以上各股昨日股價全線揚，其中三菱商事、住友商事、伊藤忠商事分別上漲2.6%、2.6%和2.3%居前，其餘兩隻升幅亦達1.6%。

機械半導體板塊領漲 巴郡最初於2020年入股這5大商社，後來於2023年6月增持股份。巴菲特最初同意將持股比例保持在10%以下，但在上月的股東大會給投資者信中表示，5大商社已同意「適度」放寬上限。

地緣政治緊張的環境之下，日股的重型機械製造商昨日表現突出，其中防務相關企業三菱重工股價飆升12.2%。川崎重工上漲6%，IHI公司大漲近10%。野村證券投資情報部策略師神谷和男說，這類股票往往會吸引買盤，因為投資者預計，即使烏克蘭戰爭逐漸平息，在圍繞亞洲區的安全擔憂背景下，日本也將面臨增加國防開支的需要。

另外，半導體相關股亦領漲，東京電子升2.2%，Advantest升2.7%，對整體指數貢獻最大。科技投資公司軟銀集團漲1.8%，遊戲娛樂巨頭Sony亦上漲2%。

T&D資產管理公司首席策略師浪岡宏表示，美股上周五高收，加上美國國會通過臨時支出法案以避免政府部分停擺的消息，提振了市場情緒，推動周一全球股市上揚。惟他認為，這種趨勢可能是短暫。

40年期債息創18載高 另外，日本40年期國債孳息率升至3厘，為2007年首次發行以來的最高水平，分析員表示，儘管明天日本央行的議息會議預期會按兵不動，但市場仍認為今年內日央行仍會加息0.25厘，推升本次長債孳息率。可是，有關消息未能提振日圓匯價，日圓兌每美元曾跌至149.1，每百日圓兌港元則曾見5.2266。