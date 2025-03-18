美歐貿戰威脅74萬億

美財長：難保經濟不衰退 道指曾揚264 正當美國總統特朗普宣布半個月後徵收廣泛的對等關稅，曾與國際大鱷索羅斯成功狙擊英鎊、對沖基金經理出身的美國財長貝森特表示「不擔保美國經濟不會陷入衰退」，更把這場關稅戰觸發的調整形容成「為你好」。儘管美股周一開市做好，現時美國商界擔心美歐經貿糾紛威脅折合超過74萬億港元的雙邊經貿關係，敦促歐美之間盡快化解貿易糾紛。

美2月零售升0.2% 差過預期 特朗普上場後美國消費情緒驟降，上月美國零售銷售按月僅升0.2%，遜預期，等於按年升3.1%，但撇除汽車及汽油後按月回升0.5%，勝預期。道指曾升264點，高見41,752點；標指曾升30點，高見5,669點；納指曾升133點，高見17,853點。

之所以重提貝森特與索羅斯食「大茶飯」的往事，原因是他接受美媒訪問時刻意強調「我在投資界打滾了35年」，「我可以告訴你的是，現在（美股）的調整是健康的，很正常，一直升才不正常，這叫市場亢奮，這會釀成金融危機。要是有人在2006年、2007年踩下煞車，就不會有2008年的事（金融海嘯）。」

他重申，不擔心目前市場的狀況，「長遠而言，如果制訂好的稅制、放寬監管，保障能源安全，市場自會做好。」

OECD降全球經濟增長預測 不過，經合組織（OECD）以貿易環境不明朗、通脹高於預期令銀根較緊等為由，下調今、明兩年全球經濟增長預測分別至3.1%及3%，其中美國的分別削0.2個百分點及0.5個百分點，至2.2%及1.6%；主要經濟體中少數獲調高今年經濟增長預測的是中國，現為4.8%。OECD同時調高美國今、明兩年通脹預測分別至2.8%及2.6%。

會員包括蘋果公司（Apple Inc.）和埃克森美孚的歐盟美國商會發表報告，估算美國與歐洲（所有歐洲及前蘇聯國家）去年貿易額增逾9%至9.5萬億美元（約74.1萬億港元）的新高。

該會稱，「實際上美國和歐洲企業的對外投資並非如外界以為那樣，流向成本較低的新興市場，而是互相流向彼此」，擔心貿易糾紛的衝擊不會只限貿易，一旦這種雙方互利的關係受損會嚴重損害效益，敦促大西洋兩側領袖坐下來商量，不應以牙還牙。

然而，由於特朗普對歐盟「不客氣」，空巴（Airbus）和達索系統（Dassault Systemes，法國軍工股）等歐企去信歐盟委員會主席萊恩，呼籲歐盟成立一個「主權基建基金」，加碼投資尖端科技，並提倡政府「買歐洲貨」，以保障關鍵領域的自主。

投行為美股把脈