鐵塔去年多賺一成派息增

業績公告顯示，主要向3大電訊商租借戶外基站站址的「塔類業務」，收入微增0.88%至756.89億元，但由於加速高鐵、升降機、地庫停車場等的網絡覆蓋，涉及室內流動通訊基站的「室分業務」收入增長18.06%至84.3億元。

料室分業務續快速增長 董事長張志勇稱，過去2G及3G的發展靠人口基數，4G則靠數據用量擴張，5G及5G-A（增強版5G）則隨萬物互聯保持增長，相信室分業務今年仍能快速增長。

鐵塔自上市初期已強調要拓展提供基站站址以外的業務，現稱「兩翼」，即智聯（站址作其他用途，擺放監測儀等）和能源（電力）。兩翼去年收入增長16.44%至134.68億元，佔比升1.46個百分點至13.69%，其中智聯業務收入升22.35%至89.11億元，反而能源業務收入僅升6.24%至44.77億元。

站址資源發展低空經濟 公司去年資本開支微增0.71%至319.41億元，自由現金流飆14.57倍至175.27億元。張志勇稱，今年資本開支指引與去年相若，未來研發將圍繞人工智能（AI）邊緣計算、5G及北斗等領域。他又說，現時營運及管理的塔類站址近210萬座，其中100萬座具備邊緣算力，這些站址資源於低空經濟之發展也有用武之地。