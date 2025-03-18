宏橋擬發美元換股債兼回購

被問到貿易戰對公司的影響，管理層指會保障自家的原材料生產處於可控水平，又強調公司庫存量介乎18至20個月，會確保成本可控。展望今年，相信全年鋁價穩中向好，料內地鋁期貨價格介乎每噸20,700至21,500元（人民幣‧下同）。

該企又提及，去年業績表現較好主要是受惠氧化鋁價格和盈利雙增，雖然預期今年氧鋁土礦和氧化鋁價格會趨於理性、小幅下調，但部分地區譬如雲南價格會有所增長，全年成本亦會保持穩定。

大行績後唱好 股價創新高 宏橋截至去年底止年度純利223.7億元，按年上升95.2%，每股盈利2.361元，派末期股息每股1.02港元，按年多2.51倍，全年派息大增1.55倍至1.61港元。

投行美銀認為，宏橋派息比預期多，派息比率相當於63%，繼續睇好宏橋股價，重申「買入」評級，目標價從13.5港元調高18.5%至16港元。高盛則將宏橋今明兩年盈利預測上調3至11%，目標價由10.5港元上調至11.5港元，維持評級為「中性」。該股股價昨日創即市和收市新高，全日高位見16.18港元，收報15.1港元，升0.26%。