融創料年蝕260億擴兩倍

遠洋清盤呈請獲高院撤銷

另外，聯交所資料顯示，融創中國創始人孫宏斌的家族信託受託人，於本年3月12日根據可轉換債券協議，以每股4元轉換了9,006.36萬股股份，轉換價較當日收市價1.81元溢價1.2倍。