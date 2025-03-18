融創料年蝕260億擴兩倍
內地房地產市場疲弱，不少即將公布業績的內房及相關產業股份都就去年業績發盈警。其中融創中國(01918)預期在截至去年12月底止的全年，股東應佔虧損介乎於255億至260億元人民幣，較2023年蝕79.7億元人民幣擴大最多2.26倍，主要是受到市場下行影響。
遠洋清盤呈請獲高院撤銷
另外，聯交所資料顯示，融創中國創始人孫宏斌的家族信託受託人，於本年3月12日根據可轉換債券協議，以每股4元轉換了9,006.36萬股股份，轉換價較當日收市價1.81元溢價1.2倍。
遠洋集團(03377)則公布，紐約梅隆銀行對其的清盤呈請昨日已被高等法院頒令撤銷。公司上月及今年首兩個月的協議銷售額分別約9.9億元人民幣及28.8億元人民幣，按年各升20.73%及42.57%。
雅生活預告虧損逾32億
昨日發盈警的尚有雅生活服務(03319)，預期去年虧損介乎於32億至35億元人民幣之間，按年由盈轉虧。這主要是由於公司充分評估重要客戶面臨的信用情況，出於謹慎原則，對關聯方及與房地產相關的第三方之貿易及其他應收款項進行計提減值撥備約39億至40億元人民幣。管理層強調計提壞帳撥備不會對未來回款產生實質影響，公司也將持續與客戶保持密切溝通，磋商回款措施。
此外，華潤建材科技(01313)去年純利雖然下降67.24%，但末期息多派66%至每股一仙，其股價於昨日炒上，最多曾升10.91%高見1.93元，全日收升8.05%至1.88元，成交額1.07億元。
至於上周發盈喜的碧桂園服務(06098)，昨日曾高見6.95元；收報6.57元，升7.52%，成交額5.19億元。
中國建築興業(00830)去年全年營業額81.02億元，按年跌6.5%；純利6.5億元，按年升12%；派末期息每股2.8仙，按年少12.5%。
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