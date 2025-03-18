金蝶上年虧損縮32% 全面轉型AI企業

公司表示，SaaS（軟件即服務）行業正迎來重構，「黃金十年」經已來臨，今年將全面轉型為企業管理人工智能（AI）公司，以蒼穹AI平台和豐富場景的AI智能體，助所有客戶提升新質生質力。

去年丘鈦收入增長28.89%至161.51億元，毛利率升2.03個百分點至6.09%，純利增2.4倍至2.79億元，復派末期息10港仙，股價收升2%。本年業務目標包括3,200萬像素及以上的手機攝像頭模組銷量於手機攝像頭模組銷量之佔比升至起碼55%；潛望式（實現更大變焦倍數）攝像頭模組銷量增長超過一倍，車載和IoT等非手機領域的攝像頭模組銷量增長最少40%，另指紋識別模組銷量增長不低於20%。