金蝶上年虧損縮32% 全面轉型AI企業
上月率先宣布接入DeepSeek的雲端軟件公司金蝶國際(00268)昨日放榜，去年收入增長10.15%至62.55億元（人民幣‧下同），列帳虧損收窄32.31%至1.42億元，其中雲服務業務經營虧損收窄約30.2%、企業資源管理計劃業務之經營虧損亦收窄逾36%；不派息。
雲服務業務收入增長13.35%至51.06億元，其中「金蝶雲‧星空」收入增約10.3%至21.53億元，年經常性收入（ARR）升18.7%，淨金額續費率（NDR）為95%，客戶涵蓋宇樹科技、索尼精密等。
公司表示，SaaS（軟件即服務）行業正迎來重構，「黃金十年」經已來臨，今年將全面轉型為企業管理人工智能（AI）公司，以蒼穹AI平台和豐富場景的AI智能體，助所有客戶提升新質生質力。
丘鈦純利飆2.4倍復派末息
丘鈦科技(01478)亦於業績公告內提到準備如何從AI的商機分一杯羹，就是繼續重點拓展3,200萬像素及以上的手機攝像頭模組，以及應用於智能汽車、物聯網（IoT）智能終端等其他領域的攝像頭模組，並且繼續加快發展應用於AI眼鏡、具身機械人等創新領域的智能視覺產品方案。
去年丘鈦收入增長28.89%至161.51億元，毛利率升2.03個百分點至6.09%，純利增2.4倍至2.79億元，復派末期息10港仙，股價收升2%。本年業務目標包括3,200萬像素及以上的手機攝像頭模組銷量於手機攝像頭模組銷量之佔比升至起碼55%；潛望式（實現更大變焦倍數）攝像頭模組銷量增長超過一倍，車載和IoT等非手機領域的攝像頭模組銷量增長最少40%，另指紋識別模組銷量增長不低於20%。
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