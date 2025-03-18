比亞迪總市值超越寧德

聚焦昨日比亞迪的「超級e平台技術發布會」，董事長王傳福稱比亞迪的「兆瓦閃」能夠實現全球量產最高峰值充電速度為1秒兩公里，最高充電倍率達10C，最大充電功率為1MW（1,000kw），充電5分鐘，續航可達400公里，他們亦將在全國各地規劃建設4,000多座兆瓦閃充樁，同時最新發布的電動車漢L和唐L將搭載超級e平台技術。

與此同時，該企最新出海至亞太區市場步伐亦有所加快。據南韓媒體報道，比亞迪近期在南韓註冊獨立法人「比亞迪南韓汽車」，專門負責二手車進口、流通等業務。之所以作出上述布局，是因該企在南韓的首發車型ATTO 3（內地又稱元Plus）延遲交付，所以轉為開展二手車業務。消息又指，比亞迪正考慮在德國設立組裝廠，一旦成事，將是集團繼在匈牙利及土耳其設廠後，在歐洲第3家組裝廠。

至於過往在內地車市市佔率較低、屬央企的中國一汽最新與德國老牌車廠福士汽車（Volkswagen，內地稱大眾汽車）在德國簽署戰略合作協定，由明年起，雙方將在內地合共推出11款全新車型，包括6款純電動車型、兩款插電式混動車型、兩款增程式車型及一款燃油車型。其中，一汽大眾將推動捷達品牌的電動化進程，首款純電動車型計劃於明年上市。

此外，控制福士的保時捷控股公司（Porsche SE）被傳計劃減持福士股份以籌集資金，方案之一是創立保時捷的皮耶希家族（Ferdinand Porsche）考慮將福士普通股持股比例由53.3%降至介乎45至50%，相當於套現10.7億至26.9億歐元。

不過，保時捷發表聲明稱，指公司目前沒有與任何人商討減持福士股份的方案，也繼續視福士股權為長線投資，強調一旦有減持計劃將向公眾披露相關訊息。

摩根大通則指，理想今年會推出i7及i9，從而完成公司在增程型電動車及電動車均有提供高級純電運動型多用途車（SUV）。該行維持理想評級「增持」，港股目標價160元，美股目標價為40美元。

比亞迪股價年內走勢