港1月出口量跌 運美國越南升

港府公布，今年1月，香港的商品整體出口及進口貨量分別按年跌2%及1.7%，商品整體出口及進口價格均升2%。按主要目的地劃分，今年1月與去年同期比較，輸往印度、內地及台灣的整體出口貨量錄得22.1%、3.6%及2.2%跌幅，輸往美國及越南的整體出口貨量則上升12.2%及65.9%。整體出口價格方面，輸往越南及台灣均升4%，美國升2.4%，內地升1.6%，輸往印度則下跌1.2%。

今年1月，來自南韓及內地的進口貨量錄得25.3%及9%跌幅。另一方面，來自新加坡、台灣及馬來西亞進口貨量則上升，升幅分別為2.9%、32.1%及44.8%。同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升，南韓升8.4%，馬來西亞升5.3%，台灣升3.1%，新加坡升2.1%及內地升0.3%。

去年貿易量或全球第6高 去年第4季以當時市價計算的本地居民總收入8,986億元，按年升7.1%；同季本地生產總值（GDP）估計為8,365億元，按年升5.3%；本地居民總收入較GDP多出621億元，主要是由於投資收益淨流入。2024年全年，本地居民總收入按年升7.5%至34,778億元；扣除價格變動的影響後按年則實質升5%。

此外，由DHL和紐約大學斯特恩商學院共同發表的DHL Trade Atlas 2025指出，去年香港貿易總額高達1.3萬億美元，位居全球第7。就貿易量規模而言，香港躋身全球第6。據預測，香港的貨物貿易量在2024至2029期間將以3.1%的複合增長率上升。

報告又預計，2024至2029年貿易量增長最快的地區為南亞和中亞、撒哈拉以南非洲和東盟國家，其複合增長率維持在5到6%之間，預計所有其他地區都將以2至4%的速度增長。