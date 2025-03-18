恒指越兩萬四 大摩嗌增持中國股票

港股連升兩個交易日，恒生指數昨日重上24,000點，盤中一度升392點，惟收市升幅縮至185點，南下「北水」再掃貨104.82億元，較上個交易日多1.41倍，全日成交較上個交易日少15.75%，至2,448.91億元。摩根士丹利指，中國股市近期明顯復甦，現時是增加對中國股票配置的最佳時機。

恒指高開266點後，曾高見24,352點，其後升幅逐步收窄，收市報24,145點。國企指數揚50點或0.57%，報8,928點；科技指數跌7點或0.14%，報5,872點。

中金預期，滙控長期收入將保持韌性，維持2025年不變，上調2026年盈利預測3.9%至244.7億美元，現時估值相較國際同業的折讓收窄，市場普遍認為其股本回報率（ROE）有上升空間，估值或重估，維持「跑贏行業」評級，目標價為102.3元。

摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅表示，與全球重要股票市場相比，中國股市存在明顯估值折價，MSCI新興市場指數估值比MSCI中國指數高8個百分點，較恒生指數高11個百分點。

她直言，投資內地的核心邏輯正在發生變化，中國故事的敍事邏輯，正從宏觀層面轉向微觀層面。外資的中國股票持倉仍較2020年或2021年高位有差距，有較大增持空間。截至目前，主動型基金還未大規模介入，或仍處觀察和研究階段。如未來能出現更多宏觀經濟改善信號、外部地緣政治不確定性降低，將吸引國際資金入市。

券商予滙控最新目標價