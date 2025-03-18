粵組百億AI機械人產業基金

內地發展人工智能（AI）的技術頻現突破之際，廣東省最新組建總值100億元（人民幣‧下同）的AI與機械人產業投資基金，是內地在擴大金融資產投資公司（AIC）股權投資試點後，由廣東省金融系統和國資系統共同組建的首隻廣東省AIC股權投資基金。

萬國數據傳尋265億貸款 同時據報超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰到訪聯想總部，而由於兩企均擁有眾多雲端運算和AI群集客戶，故今次到訪雙方將在AI個人電腦和伺服器展開更深合作。

另在美國上市的中概股法拉第未來宣布，公司在洛杉磯總部成功舉辦首屆FF Open AI Day，同時成立全球首家AI混增電驅系統公司，將專注於超級AI混增系統和超級AI增程系統，提供全面的動力系統解決方案。