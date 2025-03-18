粵組百億AI機械人產業基金
內地發展人工智能（AI）的技術頻現突破之際，廣東省最新組建總值100億元（人民幣‧下同）的AI與機械人產業投資基金，是內地在擴大金融資產投資公司（AIC）股權投資試點後，由廣東省金融系統和國資系統共同組建的首隻廣東省AIC股權投資基金。
上述基金由國有獨資公司恒健控股、中國工商銀行(01398)廣東省分行及工銀金融資產投資共同推動。據協議，基金首期規模20億元，重點圍繞省內外AI、機械人等科技創新和先進製造領域產業鏈進行投資布局，協助廣東打造成「全球AI與機械人產業創新高地」。
另邊廂，藍籌聯想集團(00992)在發展DeepSeek的進程亦有新猷，最新宣布旗下首款AMD AI大模型訓練伺服器「聯想問天 WA7785a G3」在單機部署671B（滿血版）DeepSeek大模型時，可實現極限吞吐量，支撐1,500人規模企業的正常使用。
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同時據報超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰到訪聯想總部，而由於兩企均擁有眾多雲端運算和AI群集客戶，故今次到訪雙方將在AI個人電腦和伺服器展開更深合作。
另在美國上市的中概股法拉第未來宣布，公司在洛杉磯總部成功舉辦首屆FF Open AI Day，同時成立全球首家AI混增電驅系統公司，將專注於超級AI混增系統和超級AI增程系統，提供全面的動力系統解決方案。
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