人幣偏軟 專家：難再大貶
內地上月經濟數據表現勝預期，當局亦出台刺激消費措施，惟人民幣未見有明顯提振。周一人民幣中間價報7.1688兌每美元，雖較上周五報價上調50點子，創逾4個月新高，但與市場預測偏離逾500點子。至於在岸人民幣曾報7.2388兌每美元，較上個交易日跌100點子，跌幅約0.14%。
星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡估計，由於美元偏弱，以及聯儲局減息預期升溫，美國國債收益率反覆向下，人民幣兌每美元可能繼續在7.3附近有支持，跌穿7.4的可能性明顯減少。由於中國結匯率偏低，若短期人民幣升穿7.2，需警惕人民幣進一步向上的風險；惟中國基本面仍疲弱，中國人民銀行可能減息降準，且關稅風險仍不容小覷，料人民幣在7.125至7.17之間遇到阻力的機會較大。
債息揚 滬股靠穩
另外，人行昨日於公開市場開展4,810億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，利率維持1.5厘。對沖到期量後，公開市場單日轉為淨投放3,845億元，結束10日淨回籠。本周公開市場有5,262億元逆回購到期。
國債期貨市場全線下挫，30年期主力合約跌1.81%，10年期主力合約跌0.56%。銀行間主要利率債午後持續下跌，10年期國債收益率則升4點子，報1.885厘；30年期國債收益率飆6點子，報2.13厘。
A股市場個別發展，滬綜指昨收報3,426點，升0.19%；深成指跌0.19%，收報10,957點；深圳創業板指數跌0.52%，報2,215點；滬、深兩市總成交1.62萬億元。
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