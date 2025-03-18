人幣偏軟 專家：難再大貶

內地上月經濟數據表現勝預期，當局亦出台刺激消費措施，惟人民幣未見有明顯提振。周一人民幣中間價報7.1688兌每美元，雖較上周五報價上調50點子，創逾4個月新高，但與市場預測偏離逾500點子。至於在岸人民幣曾報7.2388兌每美元，較上個交易日跌100點子，跌幅約0.14%。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡估計，由於美元偏弱，以及聯儲局減息預期升溫，美國國債收益率反覆向下，人民幣兌每美元可能繼續在7.3附近有支持，跌穿7.4的可能性明顯減少。由於中國結匯率偏低，若短期人民幣升穿7.2，需警惕人民幣進一步向上的風險；惟中國基本面仍疲弱，中國人民銀行可能減息降準，且關稅風險仍不容小覷，料人民幣在7.125至7.17之間遇到阻力的機會較大。