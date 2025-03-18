內地70大中城市新盤價跌幅擴

穩經濟政策焦點着重消費內需，救樓市的止跌效力隨即減弱，有外媒用國家統計局數據測算，上月70個內地大中城市新建商品住宅售價指數按月跌0.14%，為半年來首次跌幅加深；按年也跌4.8%，連跌20個月。連帶揭示房企後市信心的房地產開發投資金額，於今年首兩個月仍跌9.8%，差過市場預期，分析料內地樓價尚未見底，房地產行業依然承壓。

廣州擬放寬人才入戶 國統局昨公布，受農曆新年節日銷售淡季等因素影響，70個大中城市中，各線城市商品住宅售價總體按月穩中略降，即使一線城市新樓售價按月繼續上漲，但唯獨廣州按月仍挫0.2%。無獨有偶，廣州擬進一步放寬人才入戶條件，正在修訂引進人才入戶相關政策件。據報近日廣州全面實施引進在職人才入戶，「一鍵測試、一鍵申報、自動審核」功能，實現人才入戶「秒批」。業界料落戶需求一旦增加，將有利提振樓市交投。

然而，外媒測算上月70個大中城市二手樓售價按月續跌0.34%，意味整體一手及二手樓價較高峰時間仍低9.8%及16.9%。大華銀行指，一手樓價續跌，可能削弱市場觸底的期望。另一投行野村亦指，房地產尤其令人擔憂，因為關鍵房地產開發以至銷售數據依然全線處於負值，包括房屋新開工面積從2024年第四季的跌25.5%，進一步惡化至今年首兩個月的跌29.6%。

ING估L形復甦機會大 荷蘭國際集團（ING）銀行相信，穩樓市一直是內地今年不變的目標，但首兩個月數據表明，救樓市的支援政策未能告一段落。即使該行預計樓價於今年觸底，但「L」形復甦比「U」形或「V」形更具可能性。除此之外，房地產開發投資還需進一步穩定，當樓價觸底及庫存正常化，房地產開發商才會再次開始增加新投資，且這復甦過程可能較不平衡，因開發商選址施工上可能變得更挑剔。

不過，國統局認為，首兩個月累計新建商品房銷售面積和銷售額按年僅跌5.1%及2.6%，比去年全年減幅分別收窄7.8個百分點和14.5個百分點。從監測的40個重點城市來看，更按年升1.3%和7.1%，意味市場交易整體穩定。從房地產市場機構調查顯示，上月70個大中城市部分房企及中介機構中，預期未來半年一手樓價格持穩或上漲的受訪從業人員比例達71.8%，按月升2.8個百分點，可見現時只是部分地區仍處調整。