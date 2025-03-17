將禁外國人購現樓兩年 料釋3600伙

為應對房屋供應短缺導致樓價高企，澳洲政府將於今年4月1日起禁止外國買家購入現樓，初步到2027年3月31日為止。該禁令每年有望為澳洲騰出約1,800套房產，即兩年共約3,600套，並會在禁令限期屆滿後再評估是否延長措施。

打擊外資囤地加快增供應 措施的執行細節尚待公布，但初步計劃是所有外國投資者包括臨時居民及外資企業，一律不能買現樓，除非準備買現樓的外資能夠在澳洲投資，以顯著提升澳洲的房屋供應或支持澳洲的房屋供應。

另政府也會打擊外資囤地，以釋放土地加速房屋供應。新政策要求外資購入空地時要保證其在合理時間表內有建設性的用途，並會加緊揪出只是在博地皮升值、而不發展的空地投資者。

資料顯示，在2022/23年度，澳洲有5,360伙住宅由外國投資者買入，其中有三分之一是現樓交易。據房地產研究機構CoreLogic資料，悉尼樓價過去10年累計大升近70%，現時樓價中位數約120萬澳元（約592萬港元），增加澳洲普羅大眾置業的難度。