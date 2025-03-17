澳洲家長嘆手機開支成負擔仍買

澳洲生活成本持續高企，調查發現，三分之二或約66%受訪家長表示手機費用是一項經濟負擔。儘管如此，家長們出於對孩子安全的擔憂，43%澳洲父母仍願意在孩子年齡較小時，大手筆花錢給子女買手機傍身。

家長們指原因是無論他們的孩子在哪裏，都可以透過手機聯繫父母，同時可讓父母們隨時看到孩子在戶外的地理位置，是出於安全的考量。

有家長透露，萬一孩子們遇到麻煩，或被困在某個地方，他們可以給父母發送短訊或者聯繫警方，因此當孩子開始獨立搭乘公共交通上學和外出，手機就成了必需品。

為了讓孩子擁有手機，不少澳洲父母正在作出犧牲，有近80%父母坦言要調整消費習慣以購買手機。25%家長表示，正在動用自己的積蓄或延遲購買其他物品的時間，以支付孩子的手機費用。

年底禁16歲以下用社交媒體 儘管澳洲的兒童可能年紀很小就擁有手機，但當地父母未必會太擔心子女們過早沉迷社交媒體，因澳洲已成為世界上第一個嚴格立法禁止未成年人使用社交媒體平台的國家。

在一片爭議聲中，一個把社交媒體用戶最低年齡提高到16歲的法案早前已在澳洲眾議院和參議院獲得通過，並預期在今年底生效實施，藉以保護兒童與青少年的心理健康。

根據該法案，網絡社交媒體公司如未能採取合理措施阻止16歲以下未成年人使用其平台，最高將被罰款5,000萬澳元（約2.46億港元）。違反規定的未成年人或其父母不會受到懲罰。預計Facebook、TikTok、Instagram、Snapchat、Reddit、X等網絡社交媒體平台將受到影響，但提供醫療和教育服務的平台將獲得豁免，包括YouTube、WhatsApp、Messenger Kids、Kids Helpline等。

而澳洲政府最新調查發現，77%澳洲人支持16歲以下社媒禁令，高於去年8月份的61%。另有23%人反對這項措施。