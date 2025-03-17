向世界錢進：經濟壓力高 博士醫學生「澳」惱

助學金難抵生活成本飛升 加劇人才流失 澳洲生活成本持續上漲，不僅普羅大眾面對生活壓力，就連專業人士和博士生亦可能面對捉襟見肘的困境。另一邊廂，父母對子女的愛偉大無私，無論生活多艱難，仍會為了孩子的安全而給他們買手機傍身。

難兼顧家庭學業 入學率降 急升的生活成本以及僅趕上通脹升幅的基本助學金，正使不少在澳洲攻讀博士學位的學生面臨龐大的經濟壓力，加上博士生的入學率下降，市場憂慮將危及澳洲未來的學術研究成果以及經濟增長。

儘管澳洲人口在2018至2023年期間增長7%以上，但博士學位入學人數同期卻下降8%。另一方面，即使已成為博士生，也要面對各自的生活挑戰。

有正在攻讀博士學位的學生反映，由於澳洲的物價不斷上漲，就算有助學金的補貼也不足以維持生活，除非有家人或伴侶的財政支持，或自己額外投入大量時間工作賺錢，否則生活不易。

不過，攻讀博士學位的學生們通常每周需要花逾40小時在學術上，因此在照顧家庭的同時再去承擔額外的工作，並不是易事。據報部分2024年澳洲博士學位的一年助學金約32,192澳元（約15.89萬港元），亦即平均每月約1.32萬港元。

澳洲在讀博士生的平均年齡為37歲，他們往往需要承擔家庭開支和樓宇按揭等重大財務責任，但生活成本的壓力導致許多人放棄攻讀博士學位。然而，博士生為澳洲的研究成果和創新作出巨大貢獻，如果他們的生活得不到改善，學者們預期未來博士生的入學人數只會繼續下降，而這是澳洲在需要培育更多技術人才的時候難以承受的。

分析指，大家都希望確保博士生把心力放在做好他們的重要研究，而不是擔心居住和食物。然而，儘管不少澳洲的大學可以將助學金提高，但由於預算限制，很少大學願意這樣做。因此，不少人期望政府盡快接納提高博士生助學金的建議，繼而加強澳洲的研究和創新。

澳洲去年第四季消費物價指數（CPI）按季增長0.2%，按年增速減慢0.4個百分點至2.4%，主要由於當地政府補助，為消費者減輕成本壓力。

無薪實習陷貧困 被迫輟學 澳洲正面臨醫務人員短缺，不過當地同時有數以千計的醫學院學生在無薪實習期間陷入貧困，導致最終無法完成學業。

澳洲物價高企，部分家境並不富裕的醫療專業學生即使忍飢捱餓，也無法負擔無薪實習期間的生活與住宿，但完成1,000小時的無薪實習是獲得學位的必要條件，使部分人被迫中途輟學。

澳洲聯邦政府在2024年5月宣布，修讀教師、社工、護理和助產士學位的學生，在進行強制性無薪實習期間，可獲得由政府提供的實習補助金，但未有包括修讀心理學、藥劑學、物理治療等學生。因此，一個包括相關學科的醫療學生聯盟認為，政府忽視了數萬名相關醫療專業學生所面臨的困境，並在早前發起一項要求政府提供經濟支持的運動。

原因是醫學生在無薪實習期間，幾乎不可能兼顧有薪工作，以支付房租和生活費。惟另一邊廂，一些澳洲大城市的偏遠地區的單位租金中位數亦已漲至每周630澳元（約3,110港元），令繳付租金成為其中一件吃力的事。

聯盟引述澳洲一項調查顯示，84%藥物學專業學生需要休無薪假來完成強制性實習。另有86%受訪者透露曾陷入經濟困難，超過一半人更由於學業壓力而寢食不安。