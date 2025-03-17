專家樓評：樓契選用「CD契」利與弊

近年新盤主導市場，當中不乏一些重建項目。市場數據顯示，今年將有逾20個舊契項目登場，共涉及逾3,500伙，這些項目在未來樓市供應中將佔一定位置。隨着重建項目的增加，相關買家亦會面臨選擇CD契（光碟契）還是紙本契的抉擇。

CD契是指將傳統紙本樓契的所有文件掃描並燒錄到光碟中，文件內容包括樓契、買賣合約、按揭契、授權書、會議紀錄等資料。CD契在舊樓重建項目中尤為常見，因這些項目涉及的文件數量龐大，而重建項目的樓契中，新樓部分如公契、地契及入伙紙等，通常會以紙本形式發出，重建的文件才會放入CD。

申請按揭銀行選擇較少 與傳統的紙本契相比，CD契具有不少優勢。第一，傳統紙本契需要大量儲存空間，CD契將大量文件壓縮到一張光碟中，可大大減少存放空間。第二，即使CD契損毀，買家仍可向發展商申請補領，避免了無契的風險。第三，由於CD契的製作和存儲成本較低，抄契費通常也較紙本契便宜，相反，如想擁有紙本契的買家需要支付更多費用，包括律師的抄契費，另外因紙本契的製作和存儲成本較高，費用或可達數萬元。

雖然CD契在存放以及成本方面具有優勢，但在按揭申請方面或有一定限制。目前普遍大型銀行均接受CD契的按揭申請，但有個別中小型銀行對CD契持保守態度，因此CD契的買家在申請按揭時，可選擇的銀行會相對較少。買家計劃未來轉手物業，亦要考慮下手買家的按揭需求。

隨着重建項目的增加，CD契的使用將更普遍。對於買家而言，選擇CD契還是紙本契，需要根據自身的需求和未來計劃來決定。如果買家計劃長期持有物業，並且只向大型銀行申請按揭，那麼選擇CD契可以節省存放空間及成本；如果買家計劃在短期內轉售物業，或者希望有更多的按揭選擇，那麼支付額外費用選擇紙本契可能是更穩妥的選擇。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦