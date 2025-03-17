匯通天下：日圓有力跑贏非美貨幣

日圓兌每美元上周最高曾見146.55，非常接近初步目標146.5水平。雖然各項經濟因素包括通脹及加薪趨勢仍支持日圓今年升值，但投資者需小心目前看好日圓已成為市場最擁擠的交易，若看好日圓的倉位平倉將令日圓受壓，日圓或回試148.5及150支持位，屆時再次提供吸納日圓機會。

另一方面，美匯指數較大機會在3至4月回升至110附近。關稅議題尤其針對歐盟地區將再次成為市場焦點，若美國完全落實已宣布的關稅措施，包括向中國額外徵收10%，加拿大及墨西哥徵收25%，鋼鐵及鋁產品徵收25%，以及4月2日的潛在對等關稅，美國的有效進口關稅將由目前的3.7%急升至約14.6%。

歐元料見頂 回試1.06 按照美國財長貝森特在1月16日聽證會上提及關稅對美元影響計算，額外的10.9%（14.6%減3.7%）有效關稅升幅或支持美元有4.4%溢價。美國在4月2日或公布更多對等關稅詳情，美元的特朗普關稅政策溢價重現，避險需求將再次支持美元，並吸引更多策略性美元買盤。

美元回升期間，以歐元下跌壓力最大，歐元兌美元上周受制1.0945阻力有見頂迹象，有機會先下試1.06至1.0635。歐元受惠歐盟早前公布較進取的國防開支計劃，但投資者需小心相關措施對今年歐元區經濟增長貢獻或有限，國防投資對經濟的乘數效益一般較低，尤其歐盟的軍事開支有80%花在歐盟以外地區。

歐洲短期經濟回升動力有限，但歐美貿易戰卻不斷升級，市場可能因美國押後對加拿大及墨西哥的關稅措施，預期對歐盟亦有同樣的執行彈性，但歐洲對美國的貿易盈餘較大，加上特朗普視歐盟區的增值稅等同向美國徵收關稅，因此美國對歐盟的關稅立場或較強硬。

去年11月5日至今年1月9日特朗普勝選後，美匯指數由約104升至109.96期間，日圓跑贏歐元、英鎊、澳元、紐元、加元，以及瑞士法郎。預期日圓受惠日本良好基本因素，在未來兩個月美元回升期間可同樣跑贏非美貨幣。歐元兌日圓跌勢或較明顯，歐元兌日圓阻力或在200天線的162.7附近，下行空間或已延伸至約154水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪