股市估市：強勢股回吐或礙大市升勢

近日美股深度回調，標普500指數自高位回調10%，至技術調整區域。反觀港股仍一枝獨秀，尤其是大型科技股，更是領先整體大市走勢，儘管恒生指數上周曾延續前一周頹勢，但連跌5日後終在上周五反彈，全周僅跌271點，而在反彈當中，港股成交有近3,000億元，反映市場正積極撈貨。

然而，投資者須留意，是次強勢股如本地銀行股等高位回吐幅度已跌穿20天線，在輪動原理之下，強勢股亦隨時有機會被拖累，從而令大市升勢告終。

比特幣8萬關具支持 虛擬貨幣近日顯著調整，當中比特幣由每枚逾10萬美元跌至近日的8萬美元位置。當然虛幣之深度調整十常八九，有留意者應不覺稀奇。據加密貨幣資訊供應商Macromicro的數據，目前比特幣的平均開採成本已逾8.5萬美元，雖然並非每個礦商的成本均如此之高，但如視之為參考，近日比特幣在8萬美元似覓得支持，又似乎有迹可尋。

投資虛擬資產固然可直接買幣，亦可透過現貨及期貨交易所買賣基金（ETF）進行，同時亦可留意相關股份。在美股上市的Cango，過去主要從事汽車業務，近年已逐步轉型為挖礦股，且專攻比特幣。公司開挖所得之比特幣基本上「只進不出」，再加上手頭之現金，公司處於淨現金狀態，目前市帳率僅0.61倍，假如幣價見底，Cango的中線值博率不俗。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）