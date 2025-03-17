宏觀剖析：關稅風險擾亂全球股市

環球投資者一直在消化美國總統特朗普重返白宮後政策方向的改變。與他的第一任期相比，貿易方面的行動已成為政策重點，遊戲規則也在改變。

上任不到一個月，特朗普已經宣布對從墨西哥和加拿大進口的商品徵收25%的關稅（後來延遲了一個月）；此外，還對從中國進口的商品徵收10%關稅，並繼續維持對某些商品徵收25%關稅；以及對所有進口的鋁和鋼徵收25%的關稅。他還指示其政府擬定計劃，向美國徵收關稅的其他國家實施對等徵稅。

貿易逆差可作衡量指標 特朗普在貿易議題上立場明確，他的政策議程優先使用關稅作為保護美國國內產業和就業的工具。無論是在其第一任期內還是最近，他都頻繁提到貿易不平衡是一個主要憂慮。因此，美國與夥伴國的貿易逆差可以作為衡量關稅風險的指標。

中國、歐盟和墨西哥位居潛在目標榜首，這並不是甚麼新鮮事，墨西哥和中國已成為貿易行政命令的對象，歐盟現在也受到審查。然而，還有其他國家可能會引起美國的注意，其中包括各亞洲出口國。特朗普在第一任期內同意修改與南韓的自由貿易協定，但區內幾個經濟體與美國存在龐大逆差。

貿易逆差只是特朗普衡量貿易關係的標準之一。他先前曾指出，貨幣操縱、不公平的當地補貼，以及知識產權盜竊，是加徵關稅的潛在催化劑。隨着對等關稅將準備就緒，設定平均而有效的關稅稅率是另一個需要考慮的指標。

對於那些出口到美國的國家來說，關鍵問題是出口到美國的產品佔該國國內生產總值（GDP）比重多少？這反映了對經濟的影響，墨西哥的風險比例特別高，加拿大也是如此。正如美國的貿易逆差和特朗普先前的行動所顯示，中國和歐盟都面臨被徵收關稅的高風險。在其他面臨關稅風險和經濟風險的市場中，多個亞洲出口國均顯得脆弱。

市場潛在波動不容忽視 對於股市投資者而言，以收益衡量個別市場對美國的風險同樣重要。徵收關稅可能會對多大比例的收入產生潛在的負面影響？建議重點關注與美國存在貿易逆差的經濟體當中的股市，因為它們最有可能成為關稅的目標。值得注意的是，儘管墨西哥股市受經濟影響較大，但至少其直接的收入風險較低，內地股市來自美國的收益也相對較低，約為3%。

到目前為止，所宣布的關稅似乎比金融市場預期更溫和。在關稅論調的背景下，截至2月19日，環球股市上揚，包括歐洲及內地股市以美元計價，均出現雙位數字漲幅。

然而，鑑於進一步加徵關稅的風險、關稅率上升以及採取報復性關稅或非關稅措施的前景，市場波動的可能性不容忽視。

關稅有可能會打亂美國和海外上市公司的供應鏈。對於美國加徵關稅的目標經濟體企業而言，這些企業的競爭力也可能下降。貿易有可能從美國轉移到其他地方，這可能會對世界各地的公司造成溢出效應。如果實施對等關稅，美國企業也會受到同樣影響，受影響企業將關稅影響轉嫁給客戶的能力是關鍵因素。有些企業可能不受關稅影響，或比其他企業更能承受其所帶來的影響。

跨國企收入受美元左右 如果美元兌當地貨幣因對合作夥伴經濟體徵收關稅而走強，這對於以美元計價的合作夥伴市場投資者回報構成潛在阻力。美元走勢對於擁有海外收入的美國跨國公司也很重要。值得注意的是，標普500指數收益中，只有約59%來自美國。美國企業超過40%的收入來自海外。除了貨幣換算的影響之外，這些企業也可能受到任何報復性關稅或措施的影響。

總括而言，預測關稅是複雜的議題，尤其是考慮到特朗普不可預測的做法，有些經濟體可能面臨更大的關稅威脅，但了解經濟體、市場和個別企業所面臨的風險與差異仍然非常重要。

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