銀主拍賣：深水埗私宅108萬推 低估價三成
銀主要錢唔要貨，市區有電梯私人住宅單位僅以108萬元推拍，較銀行估價低逾三成。
環亞物業拍賣將於3月底推出上述單位，為深水埗醫局街置豐閣低層C室，單位實用面積約146方呎，大廈有平地電梯，銀主僅以每方呎約7,397元開拍。
該單位個別銀行網上初步估價達160萬元，現時開價低約52萬元，差幅約32.5%。
另外，黃開基拍賣行於周三推出約28項物業，當中約19個為銀主盤；包括屯門掃管笏上源3A座低層A室，實用面積約423方呎，兩房間隔，附有面積約39方呎平台，開拍價280萬元，呎價約6,619元。
該單位曾以320萬元拍賣，已累積劈價40萬元，減幅約12.5%。物業個別銀行網上估價約388萬元，現時開價低約108萬元，差幅約27.8%。
元朗連平台戶減23%翻拍
忠誠拍賣於同日推出約15項物業，當中8個為銀主盤。其中，元朗永發大樓連平台單位，實用面積約443方呎，平台面積約743方呎，銀主最新開價268萬元，較之前累劈80萬元，跌幅約23%，呎價約6,050元。
該拍賣行指，單位估價約400萬元。即開價低約132萬元，差幅約33%。原業主於2017年以約390萬元買入單位。
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