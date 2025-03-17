銀主拍賣：深水埗私宅108萬推 低估價三成

銀主要錢唔要貨，市區有電梯私人住宅單位僅以108萬元推拍，較銀行估價低逾三成。

環亞物業拍賣將於3月底推出上述單位，為深水埗醫局街置豐閣低層C室，單位實用面積約146方呎，大廈有平地電梯，銀主僅以每方呎約7,397元開拍。