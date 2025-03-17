二手低價：美孚兩房售548萬 8年輸14%

二手業主繼續低價、蝕賣吸客，帶動交投量回升。荔枝角美孚新邨兩房單位剛以548萬元易手，原業主持貨約8年，單位帳面貶值約14%。

中原林家傑表示，美孚新邨周末期間錄約3宗買賣，上述3期百老匯街51號高層B室，實用面積約511方呎，成交呎價約10,724元。單位於2017年以637萬元購入，是次轉手帳面蝕89萬元。

太古城價位貼近12年半前 鰂魚涌太古城樓價時光倒流。美聯范浩軒稱，太湖閣中高層D室，實用面積約583方呎，兩房間隔，減價32萬元，獲同區分支家庭用家以668萬元購入，呎價約11,458元，原業主於2012年9月購入，帳面僅賺約50萬元，新成交價貼近約12年半前價位。

中原指出，10大屋苑過去周六、日錄約11宗二手買賣，按周增約57.1%，紅磡黃埔花園錄約4宗最旺，同期仍有4個零成交屋苑。

元朗過去兩日連錄3宗損手轉讓。市場消息透露，尚悅2座中層C室，實用面積約660方呎，套三房設計，成交價588萬元，呎價約8,909元。原業主持貨約7年，帳面虧蝕逾130萬元，貶值約18.4%。祥益袁思賢指，屯門時代廣場E座中層戶，剛以360萬元沽出，約8年帳蝕112.8萬元。

美聯黃麗貞表示，將軍澳中心3座低層H室，放盤約4個月，以638萬元售出，呎價約13,720元，原業主持貨約5年，帳面蝕約115.8萬元。中原胡耀祖指，馬鞍山聽濤雅苑7座中層E室，減價80萬元，成交價580萬元，呎價約11,027元，約10年帳面貶值約8.7%。

此外，細價樓再起炒風。美聯梁兆堅稱，沙田好運中心椰林閣低層F室兩房戶，原業主去年12月以約380萬元購入，持貨僅約3個月，即獲上車客以430萬元承接，呎價約12,874元，僅約3個月帳面升值約50萬元。