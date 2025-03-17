新盤熱銷 撤辣後最旺

月內賣逾1630伙 上然周三發售118戶 發展商於《財政預算案》後密集式開盤，帶動一手市場價量飆升。據統計，截至昨日，本月已錄得逾1,630宗成交，不僅較2月同期急增約兩倍，更屬去年3月樓市全面撤辣後一年來最旺。萬科香港旗下大埔上然第1期，首輪銷售錄得接近沽清後，隨即加推新一批單位，並安排周三次輪開售118伙。

踏入3月後，市場已有至少4個全新盤開賣，首輪銷售率均錄近九成或以上，成績理想，發展商順勢提速加推，過去3個周末的大型售樓活動一浪接一浪，直接推高交投量。上半月的整體新盤市場的總銷售金額約107億元，同樣已經超越2月全月水平。

多個新界細價盤齊推，亦各有捧場客。大埔上然第1期於剛過去周六首度開賣228伙價單單位，即日售出223伙，並套現逾10.6億元。發展商打鐵趁熱，加推涉及96伙的價單5號，折實平均呎價約12,411元。萬科香港董事總經理周銘禧表示，新一批售價因應樓層坐向及景觀有調整，屬原價加推。

新加推單位涵蓋一至三房間隔，折實價345.1萬至873.1萬元，呎價約10,886至15,695元。當中有40個單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。今期開放式單位已售罄，發展商推出「新1家1付款計劃」，若買家購買三房或四房單位，分別可享額外100萬元及160萬元的樓價折扣，以加購指定一房及兩房單位。

以價單5號的入場單位為例，第2座1樓A5室，實用面積301方呎一房戶，折實價345.1萬元，若扣減160萬元額外折扣後，折實價降至185.1萬元，呎價約6,150元。

YOHO WEST PARKSIDE封王 新界西方面，新鴻基地產( 00016 )的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，於9日之內迅速完成3輪銷售，累售399伙，暫屬本月最高。項目明日第四輪銷售105伙，昨日截收約3,300票，超額逾30倍。

3月主要新盤成交量