簡訊一覽
●中石化煉化工程(02386)公布，截至2024年12月底止全年溢利24.65億元（人民幣‧下同），按年增長5.51%，每股盈利0.56元，建議派發末期股息每股0.208元。期內，收入641.98億元，按年上升13.92%。
●中芯國際(00981)獨立非執行董事范仁達遭香港證監會在原訟法庭展開法律程序，尋求取消資格令及賠償令，但事件不涉及中芯其他董事或高級管理人員。中芯認為范氏仍適合擔任公司獨立非執行董事，因原訟法庭尚未作出任何具有約束力的裁決或結論等。
●百望股份(06657)預計，截至去年12月底止年度將錄得淨虧損約4.7億至5.3億元（人民幣‧下同），比2023年度的淨虧損約3.59億元擴大；2024年度總收入料約6.4億至7億元，低於2023年度的收入7.13億元。
●華晨中國(01114)發盈警，預期截至去年12月底止全年除所得稅開支後溢利將按年減少約60%，主要由於集團主要聯營公司華晨寶馬汽車業績下滑，以及期內附屬已付股息預扣稅約14.74億元人民幣所致。
●外媒報道，丹麥退休基金Akademiker Pension正將電動車製造商特斯拉（Tesla）列入黑名單，認為該公司在勞工權益方面的紀錄，以及Tesla創始人馬斯克的行為帶來日益增長的風險。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：