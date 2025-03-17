德交所籲歐改革谷企業投資

今年以來環球股市罕有地出現「東升西降」，美股表現跑輸全球多數主要市場，資金一路向東流入歐洲、亞洲的股市。其中，受到俄烏停戰憧憬以及估值釋放的歐股表現甚是不錯。德國證券交易所行政總裁Stephan Leithner表示，歐洲應把握這次機會，需要一次「大爆發」（Big Bang Moment）來促進對企業的長期投資，充分利用今年歐洲股市的強勁增長。

Leithner表示，隨着投資者因為對美國關稅政策的擔憂轉向歐洲市場，歐盟應該把握這一機會，加快推動改革，以提高歐盟的競爭力並鼓勵對本地企業的投資。他說︰「許多微小的措施已經落地，但缺乏決定性的突破，現在正是實現這一突破的時刻。」

今年以來，德國DAX指數累計升幅已達15.45%；美國標指累計下跌4.12%。美國總統特朗普上台後對中國、加拿大及墨西哥發動關稅戰，使歐洲成為當前局勢中的避風港，令國際投資者開始注意一直估值低迷的歐洲市場。

提議推私營退休儲蓄計劃 Leithner指出，歐洲目前有11萬億歐元的閒置資金「完全沒有生產力」，這些資金主要存放在銀行儲蓄帳戶中，而不是流入市場。他說︰「歐洲的儲蓄和養老金體系需要改革和擴展。」他提議引入由企業提供的退休儲蓄計劃，以激勵更多人投資股票，同時提供稅收優惠。

另外，德國證券交易所的管理層正在考慮將旗下企業治理與數據分析部門ISS Stoxx進行首次公開招股（IPO），並且考慮在德國上市。他還補充說，正考慮從美國私募股權公司General Atlantic（該公司持有ISS 20%股權）收購剩餘股份。