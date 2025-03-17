理想料電動車領先品牌市佔進一步提高

董事長兼首席執行官（CEO）李想表示，今年會發布兩款全新純電運動型多用途車（SUV），首款純電SUV「理想i8」會在7月發布，另一款「理想i6」會在下半年發布，務求「在下半年獲得較好銷量表現的同時，為下一年第一季度儲備更多的訂單。」

銷售與服務高級副總裁鄒良軍指出，除i8和i6，理想將陸續推出「L系列」和MEGA的「智駕煥新版」。理想正與售後服務合作夥伴滲透四、五線城市，並繼續增加在拉丁美洲、中東和歐洲市場的投入，逐步開展授權經銷商方面的工作。

研無人駕駛 大增AI投資 據了解，理想已開始研發下一代技術架構VLA（視覺、語言及行動）模型，擬和i8同時發布。馬東輝稱，現時的智能駕駛，就算是業界定義為「自動駕駛」的L3，「本質上還是人在開車」，但到了L4，「真正可以替代人開車，相當於擁有一個專職司機……相信用戶願意為此付費……預計催生出新的商業模式，讓軟件變現有更大的想像空間」，理想的團隊已積極探索。

李想認為，公司要解決的問題是如何讓大模型能夠像人類一樣學習駕駛車輛、理解現實世界，理解包括導航等軟件、司機和乘客各種需求，這得把多個模型放在一個「基座」訓練。未來肯定會大幅提高人工智能（AI）相關的研發與建設投資，但原則仍是依靠自身造血能力。