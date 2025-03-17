禾賽科技擬年內建首間海外廠房避險

全球貿易升級之際，中國汽車激光雷達龍頭、於美股上市的禾賽科技首席財務官樊鵬表示，該公司正在尋求在中國境外建設工廠，以「避免與地緣政治和關稅相關的風險」，計劃在今年內啟動首個海外工廠項目，希望能夠在2026年開始生產，並在當地創造「數百個工作機會」。

禾賽科技未有透露首家海外工廠的選址。根據較早前傳聞，該公司已獲納入德國汽車巨頭平治的供應鏈，為平治全球的智能駕駛汽車提供激光雷達傳感器。由於禾賽去年已遭美國國防納入「中國軍事企業」名單，故海外工廠的選址確實有更大機會在歐洲，而非美國。樊鵬強調，公司產品純粹用於商業和民用領域，不認同美國的做法。

針對海外擴張的步伐，他稱︰「隨着我們全球供應計劃的推進，希望加快海外生產，這是我們全球化願景中無可避免的一步。」他表示，多元化的供應鏈還可以對沖潛在的物流中斷風險，並說︰「我們的客戶希望分散風險，認為這是一個明智的做法。」

估今年純利飆最少25倍 禾賽的產品方案，主要是使用脈衝雷射光幫助智能駕駛汽車生成周圍環境的三維地圖。該公司上季收入按年增長28.26%至7.19億元（人民幣‧下同）；經調整純利1.7億元，按年由虧轉盈。該公司已穩坐全球汽車激光雷達龍頭之位，皆因由英特爾（Intel）分拆出來的自動駕駛公司Mobileye已於去年底解散激光雷達部門；另一家海外激光雷達廠Luminar因為業務不振而進行了重組及大裁員。

禾賽指引今年全年收入介乎30億至35億元，相當於按年增長44至69%；料經調整純利介乎3.5億至5億元之間，即飆升起碼25倍。