深圳放寬住房公積金貸款托樓市

深圳再度為樓市鬆綁，透過住房公積金貸款和利息補貼政策之優化為樓市調動購買力，涉及提高貸款額度、下調首付款比例、加大利息補貼力度，3月24日起開始實施。

首先是上調住房公積金貸款的最高額度，個人及家庭的上限分別升至60萬元（人民幣‧下同）及110萬元，同時調整其上浮條件和比例。如果是首次在深圳置業，上浮比例從20%提高至40%，育有兩名及以上子女的家庭從10%提高至50%，並且新增購買本市保障性住房上浮情形，上浮比例為20%。

第二套房首付比例降到20% 如果符合多個最高額度上浮的條件，上浮比例可層層疊加上去，例如一個育有兩名小孩的家庭，首次在深圳買樓，買的又是保障性住房，其住房公積金的最高額度110萬元可擴大110%（即40%+50%+20%），最多可以借款231萬元。

然而，實際貸款額度固然受制其他因素，例如申請者的住房公積金本身有多少錢。深圳當局基於早前公眾諮詢的反饋，把可貸額度從帳戶餘額的14倍，提高至16倍，同時不超過上述最高額度。此外，可貸額度要看申請者的還款能力、還款期限等因素，但目的都是支持中低收入家庭、剛投身社會工作不久的青年人等上車。

另外，深圳住房公積金貸款本來規定首置的首期最少20%，第二套最少30%，現調整為凡是購買深圳商品住房，不再區分首套和第二套，最低首期比例一律調整20%，買保障性住房的最低首期降至15%。

異地繳存打工仔獲相同待遇 本身修訂另一重點在於，於其他地方繳存公積金的打工仔，不管有無深圳戶籍，凡滿足深圳住房公積金貸款條件，在深圳首置或買第二個住宅物業都能向深圳公積金中心申請住房公積金貸款，享受與本地貸款職工同等貸款額度、貸款利率等權益。