揚言香港已復甦 塞車屬良好指標

他指出，在機場發現訪港的外國旅客增加，並且舉行不少大型活動，認為「香港確實已經復甦、並且繼續向前發展」，該行會支持香港作為國際金融中心、貿易樞紐，以至未來的發展。環球地緣局勢緊張，面對着全球「碎片化愈來愈嚴重，更需要橋樑來連接不同的碎片」。

望繼任人確保創長期價值 韋浩思認為，集團與香港有許多相似之處，例如香港是中國內地連接世界其他地方的「超級聯繫人」，繼續觀察到香港及內地有巨大機會，兩個市場更是集團最大的收入和利潤來源；儘管世界上仍存很多不穩定因素，對集團、香港及中國內地前景感到樂觀。

他寄語即將接任主席一職的Maria Ramos要繼續努力工作，要為管理階層提出「建設性且強力的挑戰」，並在達成共識後全力支持管理層工作，並要對他們進行問責；同時要為股東及其他持份者，包括香港市場創造長期價值。