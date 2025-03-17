揚言香港已復甦 塞車屬良好指標
渣打集團(02888)管理層及國際諮詢委員會（International Advisory Council）近日在港舉行策略會議，討論未來策略，以及香港和大灣區的市場趨勢。即將退任主席一職的韋浩思（Jose Vinals）受訪時笑稱，疫後多次訪港，以至「已忘記今次係第幾次到港」；指每次在港喜歡統計通勤時間，發現本次駕車前往辦公室的耗時最長，「塞車是良好正面指標」！
他指出，在機場發現訪港的外國旅客增加，並且舉行不少大型活動，認為「香港確實已經復甦、並且繼續向前發展」，該行會支持香港作為國際金融中心、貿易樞紐，以至未來的發展。環球地緣局勢緊張，面對着全球「碎片化愈來愈嚴重，更需要橋樑來連接不同的碎片」。
望繼任人確保創長期價值
韋浩思認為，集團與香港有許多相似之處，例如香港是中國內地連接世界其他地方的「超級聯繫人」，繼續觀察到香港及內地有巨大機會，兩個市場更是集團最大的收入和利潤來源；儘管世界上仍存很多不穩定因素，對集團、香港及中國內地前景感到樂觀。
他寄語即將接任主席一職的Maria Ramos要繼續努力工作，要為管理階層提出「建設性且強力的挑戰」，並在達成共識後全力支持管理層工作，並要對他們進行問責；同時要為股東及其他持份者，包括香港市場創造長期價值。
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