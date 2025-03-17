渣打料關稅戰危中有機

特朗普重掌白宮後，一直揚言對中國製商品加徵高達60%關稅，先後向歐盟和加拿大等「傳統盟友」開打貿易戰。

預期各國與特朗普談判 韋浩思相信，超級關稅將不會出現，由於關稅與經濟增長構成直接影響，各國之間會就可能實施的關稅進行談判，最近觀察到美國暫緩對部分國家加稅；加上各國有相應手段抵禦相關稅項，例如中國可通過刺激內需抵銷負面影響、擁有多元化的供應鏈分散風險。

另一方面，歐盟國家在關稅的影響之下，採取比過去更果斷的方式行動提升其生產及競爭力，所以「不會對（大規模關稅）完全悲觀，不會過分高估其影響。」

他提到，目前渣打僅1%的收入直接來自中美貿易，因此貿易戰升級的直接影響不大；礙於關稅及成本等原因，過去幾年間全球供應鏈一直進行重組，相信情況會繼續維持。集團受益於在亞洲、非洲、中東和傳統經濟體均有布局，可從中把握供應鏈重組的機會，為跨境客戶提供包括企業融資、高淨值客戶財富管理等一站式服務；故認為集團的部署正確，且對前景樂觀。

估新興市場領全球增長 業績展望方面，韋浩思稱，由於關稅等地緣因素使今年全球貿易增長遜預期，或令今年全球經濟增長輕微放緩至略高於3%，新興市場可望高於平均，續擔當增長「火車頭」。渣打約有70%的收入來自亞洲市場，可使今年業務處於有利地位。

內地早前將今年經濟增長目標維持在5%左右，他直言，能否實現仍有待觀察，具體要取決於當局刺激經濟措施的力度。關稅戰影響中國出口貿易，使內地經濟短期面臨挑戰，所以當局在貨幣政策外，要採取更多舉措，以提高投資者及消費者信心、穩定房地產行業，以及繼續推動民企創新。

他相信，內地經濟能維持「令人滿意的增長」，但隨着中國經濟規模的增加，增幅將不如之前；當局除要解決短期周期性問題外，仍要處理長期增長的結構性問題，包括醫療、退休金等方面，讓人們減少儲蓄，增加消費，促進民企在創造、創新和提高生產力方面發揮作用。

回顧過去9年董事任期，韋浩思認為，其中一個最自豪的事是渣打近10年轉變，上任時要與美國當局處理一系列金融監管的問題，要耗時數年才完全解決，但認為「將事情解決方有條件捕捉其他機會」。渣打曾在金融罪行監控等方面遭美國當局調查，及後集團就行為及監控問題改革，包括成立董事會金融罪行風險委員會，以及引入嚴格的客戶審查要求。

另外一大挑戰，他列舉新冠疫情期間封關，使集團各地業務面對前所未見的情況，不少交流及服務轉為線上進行，且銀行運作維持良好，並與客戶保持密切聯繫，反映銀行業務的韌性。

ROTE顯著提升 現為11% 他指，集團在治理方面有顯著改善，有形股本回報率（ROTE）由過去幾乎為零，提高至目前的11%；渣打英國股價由2016年出任董事時約300至400便士，至上月曾突破1,200便士的10年新高，稱「永遠不能自滿，要保持高標準的風險和合規管理。」

渣打股價近年走勢