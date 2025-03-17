芝商所望各地完善加密幣監管助業界創新

Giovanni Vicioso表示，愈來愈多機構客戶覺得加密幣行情是有基本因素推動。

180多年前以「幫助奶農銷貨與管理風險」起家的芝商所（CME Group），2016年推出CME CF比特幣參考價，開始涉足加密貨幣市場，翌年底再推出比特幣期貨，現時日均成交已達到100億美元，產品亦逐漸擴張，如今日再推出Solana（SOL）期貨。

1月期貨日均成交千億 芝商所加密貨幣全球主管Giovanni Vicioso表示，全球機構投資者對加密幣的觀念已經改變，絕非僅視之投機，期望各地對加密幣有更清晰的監管，為業界創新及增長鋪路。

Vicioso接受本報訪問時指，機構投資者對加密幣的興趣愈益濃厚，尤其去年現貨交易所買賣基金（ETF）推出後，「2023年比特幣和以太幣期貨的日均成交額約20億美元，去年已飆至70億美元，對加密幣友好的特朗普再度當選美國總統，又令數字在今年1月再飆至130億美元（約1,018億港元）。」

他早前出席Consensus香港大會，形容「大家都很熱情，想了解多點芝商所的（加密幣相關）產品，以及代幣化、如何使金融交易更有效率等。」

就傳統對沖基金參與比特幣期貨交易，他認為，「一些想發掘現貨或ETF市場與期貨價的價差去做套戥，這也是去年絕大部分時間很主流的交易。」

不過，比特幣去年第四度「減半」和美國總統大選過後，「愈來愈多機構客戶愈益覺得加密幣的行情是有基本因素推動、覺得是有趨勢的交易，不僅是為了套戥或投機……你很難再忽略一個3萬億美元的市場，再看看黃金市值14萬億美元，就知加密幣經歷近年暴漲後，仍在早期發展階段」。

之前加密幣行情確實是帶點「怕執輸」（FOMO），但已有所減退，「市場會有點波動，但機構投資者真的在探討加密幣的用處，開始相信比特幣背後（區塊鏈）技術的益處，如何提高資本效益？『代幣化能怎樣提高我盤生意的價值？』」

「也許很多加密幣只是投機，最終不能活下來，但總有贏家……就是能發展出應用場景的那些。就比特幣而言，現在大家都集中其價值儲存的作用，但創造它的目的終歸是支付，這尚在發展。」他不評論為何現屆美國政府如此擁抱加密貨幣，但說「當你想起加密幣就會去想，為何分散式記帳有用？這種新科技能解決甚麼問題？為何信用卡轉帳不能更加實時？」

港ETF產品推動亞太發展 不過，Vicioso認為，之前美國對加密貨幣的監管過嚴，窒礙了創新，更清晰的監管框架有助業界有更大增長，「就像我們推更多期貨合約，那加密幣是證券抑或商品？穩定幣發行的監管又如何運作？」芝商所會不斷豐富其產品組合，滿足客戶和監管機構的需求。

他稱，2021年推出的微型比特幣期貨提高機構投資者建倉的靈活性，但迄今最成功的產品是逢周五到期的期貨，它貼近現貨的特性吸納更多湧入加密幣的流動性，上月再推出以它為基礎的首款現金交割比特幣期權。「隨着投資加密幣市場的機構愈來愈多，期權將會是芝商所加密幣業務的增長點，我們也期待更多金融機構推出以芝商所參考價為基準的交易所買賣票據（ETN）甚至場外（OTC）產品。」

本港目前10隻加密幣ETF（交易所買賣基金）均與芝商所的期貨或參考價掛鈎。Vicioso說，本港ETF市場方興未艾，近期的監管進展有望提高市場的投資興趣，加上規模尚相對地小，可望成為推動亞太區加密幣產業增長的推動力。