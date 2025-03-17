美國大型股基金上周再吸資684億

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨2時公布議息結果，如無意外政策利率將會再次維持不變。在此之前，數據顯示資金繼續流入美股，似乎沒有受到近期美股回調的衝擊。倫敦證券交易所集團（LSEG）的資料顯示，美國股票基金於截至3月12日止一周錄得46.7億美元的淨流入；其中的美國大型股基金更錄得87.8億美元（約684.84億港元）淨流入，是連續第5周。

另邊廂，美國債券基金也連續第10周錄得淨流入，最近一周流入規模為84.4億美元。從這些數據不難看出，雖然美國資產價格因為最近一系列的關稅衝突及政治不明朗因素而受拖累，但投資者依然在繼續逢低買入美股。而在上周五美股反彈後，接下來聯儲局的議息結果，可能會成為左右反彈勢頭的關鍵。

點陣圖減息指引或提高 儘管聯儲局本周應該會繼續按兵不動，但同時會公布反映聯儲局官員對通脹、經濟增長、利率走勢預測的「點陣圖」。富國銀行預測，最新的「點陣圖」仍會反映今年減息0.5厘的預測，但偏向更大減幅的機率有所上升，原因是勞動力市場已轉弱。

駿利亨德森投資美國證券化產品主管兼投資組合經理John Kerschner表示，早前公布的通脹數據低於預期，原因之一在於航空票價下跌。他指出，這是美國民眾消費力終於開始耗盡的其中一個指標，亦反映通脹正緩慢回落至2%的目標，為5月或者6月的減息留出了空間。

除了美國議息之外，國際投資者的另一焦點在於本周三日本央行的貨幣政策決定。目前市場主流仍預測今次同樣會按兵不動，但有機會在接下來的一、兩次會議上決定加息。因此，日本央行行長植田和男可能會趁機向市場放風，提前讓市場準備迎接進一步加息。

富國料日本可加息半厘 富國銀行預測，日本今輪加息周期的終點是一厘，意味着尚有0.5厘的潛在加息幅度。最近環球經濟的不明朗因素增加，特別是由美國關稅引發的連鎖效應。雖然日本成為美國關稅打擊對象的機會不大，但亦可能會影響到日本經濟復甦的步伐。

LESG的數據亦顯示，最近一周全球股票基金淨流入的金額僅為32.1億美元，低於2月時每周平均流入116億美元，一定程度上說明了投資者的風險偏好有所減弱。

本周環球市場財金焦點