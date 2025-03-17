長和出售港口再遭質疑

投行靜待回籠資金用途 長和公布交易時強調，「這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關」，但交易仍需待盡職調查、簽署最終文件等方告完成。由於長和2020年以100億歐元出售歐洲多國通訊發射塔（折合逾900億港元），所得資金僅極小部分用於股份回購。

瑞銀早前表示，尚待管理層解畫如果今次出售大批港口的交易能夠完成，所回籠的超過190億美元（約1,482億港元）現金會如何運用。

中信里昂則指，如果出售港口的交易在今年底完成，長和的現金會多於債務，即成為所謂「淨現金」的公司，資產負債表的強化應該容許公司向股東進行更多現金方式的回饋。