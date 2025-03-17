長和出售港口再遭質疑
國務院港澳辦上周四轉載一篇評論文章，質疑長和(00001)向美資基金貝萊德（BlackRock）牽頭的財團出售包括巴拿馬運河在內所有中港以外的港口業務，長和股價上周五應聲瀉逾6%。其後港澳辦再在網站轉載另一篇質疑交易的評論文章。
新的文章題為《偉大的企業家都是錚錚愛國者》，首段提到交易「引發國人高度關注和強烈質疑：為何如此輕易將這麼多重要港口轉讓給不懷好意的美國勢力？」，又提及華為、比亞迪(01211)、寧德時代、大疆等近年技術研發成果顯著的內地科技企業。上一篇文章題為《莫天真 勿糊塗》，說「有關企業當三思」。
投行靜待回籠資金用途
長和公布交易時強調，「這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關」，但交易仍需待盡職調查、簽署最終文件等方告完成。由於長和2020年以100億歐元出售歐洲多國通訊發射塔（折合逾900億港元），所得資金僅極小部分用於股份回購。
瑞銀早前表示，尚待管理層解畫如果今次出售大批港口的交易能夠完成，所回籠的超過190億美元（約1,482億港元）現金會如何運用。
中信里昂則指，如果出售港口的交易在今年底完成，長和的現金會多於債務，即成為所謂「淨現金」的公司，資產負債表的強化應該容許公司向股東進行更多現金方式的回饋。
長和預計周四收市後與同系長實集團(01113)一同公布業績。花旗指，長實非香港及內地的業務佔比大過其他本地發展商，可能在業績中帶來正面驚喜，抵銷本地市場壓力。
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