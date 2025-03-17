阿里附屬：AI重構港貿易

他指，Alibaba.com已由數碼化進化至智能化，AI賦能下，可極大降低商家在全球貿易的門檻，同時提升全球商家的競爭力，而香港的供應及需求均持續高速增長，過去兩至3年，客戶數目複合增長率近40%，商品交易總額（GMV）則一直超過100%，現時商品轉化率由39%提升至59%。

續提升空運快遞時效 他提到，平台上超過95%的消費電子類產品，從香港空運出口至全球，下一步計劃持續提升空運和快遞產品的時效，並建設香港口岸大宗空運能力，引入兩家以上本地倉儲及發貨服務商，並構建美國核心區域3日到達的服務。

Alibaba.com全線AI產品相繼接入阿里自研的「通義千問」等先進推理模型，去年11月推出AI搜尋引擎ACCIO，這是為買家而設的搜尋商家工具，更精準針對用戶需要，上月升級推理引擎後，累計企業用戶已超過100萬，目前不向買家收費。

他指，ACCIO提供推理及AI方案分為Inspirations、RFQ（Request for Quotation）、Business Research，用戶只需輸入關鍵字，搜尋引擎會按現實情況作出建議，推薦相關產品，提供智能採購服務。至於服務平台商家的AI生意助手，全球使用的客戶規模達20萬，滲透率達50%，高質量商家轉化率提升44%。

GMV增幅可望保持20% Alibaba.com在2024財年的GMV超過500億美元，張闊透露，年初至今GMV增長20%，不論訂單或GMV均有雙位數增長，預期未來GMV增幅可保持在20%水平。另外，平台每年採購買家超過5,000萬，平台商家超過20萬。