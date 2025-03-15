板塊分析：內地科企迎爆發式增長

內地兩會明確宣布2025年經濟增長目標維持約5%，並且計劃投入較2024年更多的財政資源，以緩解通脹壓力及對抗外在衝擊，尤其是需減低美國貿易關稅的影響。今年政策方向聚焦消費及科技，特別是如何通過深化體制改革，以培養內需及持續的消費增長及科技競爭力。今年初以來，內地及香港股市在眾多利好消息下，表現均優於其他市場。

DeepSeek人工智能（AI）技術推出，印證中國企業正以快速AI技術應用走向世界，資金正大量湧入相關個股，外資已重新部署內地科技企業，近期中港股市氣氛顯著回暖，加上兩會釋出積極加大財政支出以穩定經濟的決心，而貨幣政策也由穩健轉向寬鬆，故預期「東升西降」的市場氣氛將可持續，尤其是AI相關受惠股及科技股。

AI熱潮利雲端軟件業 在AI熱潮下，DeepSeek的競爭優勢及其低價應用方案，將有助加快內地各行業引入AI技術，均有利雲端應用軟件及AI企業。在內地政府全力支持下，預期內地科技及政策受惠股迎來爆發式增長，這將有利中國股市發展，也看好長期科技趨勢表現。

另外，美國總統特朗普推動各項關稅政策，不僅是中美，美加兩國也正在關稅上交鋒。若特朗普堅持不惜衰退的決心的話，其他國家也很難堅持貿易戰，相信大部分仍得與美國協商出結果。明顯地，關稅不是目的，而是達成政策目標的手段。在特朗普仍未達到目標前，政策對市場的干擾難免。

受關稅及通脹干擾的影響下，市場震盪可以預見，當中包括可能向下修訂企業盈利及市盈率，加上關稅政策也影響廠商進貨與庫存的周期，將影響供應鏈。市場存在多項不確定因素，預計今次美股調整將較長，加上部分資金已從美股轉往估值偏低的中港股市，預計兩地後市仍可以期待。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊