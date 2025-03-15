專家視野：政策混亂 美股易跌難升

近期金融界焦點，定必是近幾年被市場譽為「金槍不倒」的美股。美股踏入3月後每況愈下，跌幅驚人。當中特斯拉（Tesla）周一收報222.15美元，挫15.4%，創5年來最大單日跌幅；相較去年12月高位，股價累挫逾50%，市值蒸發逾8,000億美元。

美股過去數年「逢跌必買」及「有買貴無買錯」的神話，在本月幾乎幻滅。被譽為「華爾街先知」、曾預測標普500指數將見7,000點的Yardeni Research總裁Ed Yardeni，更指「不能排除熊市可能已悄然開始」，籲投資者小心為上。

為何美股突然跌落谷底？可追溯至今年美國「狂人」總統特朗普一上任就把關稅議題玩得出神入化，令各國嚴陣以待，構思如何反制迎戰。

憂美通脹激化及經濟衰退 外間認為，未來由美國先挑釁而導致與各國互不相讓的情況會不斷發酵，使美股前景變得模糊難測，更因特朗普上任後政策混亂，令外界對美國通脹及經濟增長放緩產生憂慮。加上美股在過去幾年並沒正式調整，導致估值高企。特朗普政府無論在關稅措施，抑或對股市、經濟的問題均毫不在意，更無視自由貿易的重要性，只顧製造事端，令美國在國際處境變得孤掌難鳴。不僅如此，狂人更指不排除美國經濟會衰退，令美股持續下插，故投資者產生不安，先行減磅套現，令美股近期面臨易跌難升的困局。

至於港股自今年2月起脫胎換骨，亦可能因投資者想減低美國投資風險，將資金流入較低風險的地區。近日中港股市逆市靠穩，尤其是港股，成交沒萎縮迹象，除一直大力支持的「北水」在周一淨流入達296億元創新高外，短短4個交易日亦累錄淨流入566億元。外資亦加大對港股的投放力度，外媒報道，南韓投資者2月淨買入港股約14.66億元，截至3月10日淨買入約9.9億元，創2021年初以來最大的兩個月淨買入。投行野村證券更指，美股因憂慮經濟衰退而暴瀉，令投資者考慮將資金轉移至其他地方，如中國市場，亦是令港股更見鞏固的原因。

港股升幅不小 固本培元 從種種迹象來看，中港股市有佔盡先機的優勢，但港股已累積一定升幅，每當去到重要關口便較為波動，若內地數據不似預期，港股或調整。以周一為例，內地於過去周日公布2月居民消費價格指數（CPI）、工業生產者出廠價格指數（PPI）數據遜預期，令市場再憂慮經濟陷通縮，港股曾跌至23,200點水平。慶幸中港股市當時仍憧憬着兩會的喜訊，恒生指數跌穿10天線（約23,600點）後，便在北水帶動下慢慢收復失地，重返10天線以上。但由於兩會於周二閉幕，翌日港股就呈缺乏承接、高開低走的格局。

未來港股支持位亦會在上日低位近23,200點左右，要突破24,000點，或挑戰年內高位24,669點，相信要待內地數據對辦，或再有新的人工智能（AI）等利好消息配合。如未有相關消息，可能只會在10天線徘徊。建議現階段應固本培元，持盈保泰；如投資者仍心癢癢，建議短炒為上。

耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬（作者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）