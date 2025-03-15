米埔地再申建住宅 涉2322單位少16%

該地盤佔地約70.71萬方呎，鄰近未來港鐵北環綫牛潭尾站，要求以1.5倍住宅地積比率，興建10幢樓高14至16層住宅，住宅樓面約106.07萬方呎。項目設約6.13萬方呎非住宅面積，作商業、幼稚園及會所等用途。

資料顯示，上址曾計劃以1.8倍住宅地積比率，興建分層住宅及洋房，涉及2,771伙，被否決後縮減規模再提申請。

前元朗戲院獲批建住宅 此外，同區昨有兩項住宅申請獲通過，元朗炮仗坊8號前元朗戲院，獲准興建一幢21層高綜合樓宇，提供74伙住宅，設有約160至220個安老院舍床位，總樓面約10.05萬方呎。