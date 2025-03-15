米埔地再申建住宅 涉2322單位少16%
新鴻基地產(00016)就元朗米埔位於錦綉花園以東的一幅住宅地，向城規會申請發展分層住宅項目，提供2,322伙。較2023年被否決方案，伙數減少449伙或約16.2%。
該地盤佔地約70.71萬方呎，鄰近未來港鐵北環綫牛潭尾站，要求以1.5倍住宅地積比率，興建10幢樓高14至16層住宅，住宅樓面約106.07萬方呎。項目設約6.13萬方呎非住宅面積，作商業、幼稚園及會所等用途。
資料顯示，上址曾計劃以1.8倍住宅地積比率，興建分層住宅及洋房，涉及2,771伙，被否決後縮減規模再提申請。
前元朗戲院獲批建住宅
此外，同區昨有兩項住宅申請獲通過，元朗炮仗坊8號前元朗戲院，獲准興建一幢21層高綜合樓宇，提供74伙住宅，設有約160至220個安老院舍床位，總樓面約10.05萬方呎。
至於元朗石崗錦上路以南一幅住宅地，獲批發展19幢不多於6層的分層住宅，住宅樓面約35.56萬方呎，涉及850伙。據悉，項目由長實集團(01113)或有關人士持有。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：